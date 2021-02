POINT MARCHÉS-Clôture en hausse en Europe, relance et rendements en soutien

* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,64%, le CAC 40 à Paris 0,6% * A Wall Street, le S&P-500 et le Nasdaq en hausse, le Dow quasi stable * La relance US continue de profiter aux actions * Nouvelle poussée des rendements obligataires par Marc Angrand PARIS, 12 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi une séance longtemps hésitante, la progression de Wall Street en matinée sur fond de remontée des rendements obligataires ayant redonné confiance aux investisseurs. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 0,6% (33,85 points) à 5.703,67 points, sa première clôture à plus de 5.700 depuis le 8 janvier, alors qu'il cédait 0,74% au plus bas en matinée. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 0,94% et à Francfort, le Dax .GDAXI (freiné entre autres par Volkswagen) a grappillé 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,65%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,65% et le Stoxx 600 .STOXX 0,64%. Sur l'ensemble de la semaine, ce dernier enregistre une hausse de 1,09% et le CAC 40 un gain de 0,79%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI à Wall Street était pratiquement inchangé mais le Standard & Poor's 500 progressait de 0,18% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,2%. La prudence limite les variations sur les marchés américains avant un week-end de trois jours, lundi étant férié. Les investisseurs attendent en outre toujours l'issue des discussions sur le plan de relance de l'administration Biden. En Europe, la perspective de plus en plus précise de la formation d'un gouvernement dirigé par Mario Draghi en Italie contribue aussi à rassurer. VALEURS Dans l'actualité des résultats en Europe, L'Oréal OREP.PA a gagné 3,01% et inscrit un plus haut de près de trois mois au lendemain de la publication de ses résultats annuels, marqués par une reprise de l'activité en fin d'année et accompagnés de commentaires optimistes pour cette année. Du côté des banques, la néerlandaise ING INGA.AS a pris 6,71%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après un bénéfice avant impôt supérieur aux attentes et l'annonce de la reprise du dividende. Parmi les autres résultats salués par le marché figurent ceux de la Française des jeux FDJ.PA (+3,24%) et d'Eutelsat ETL.PA (+6,12%) à Paris. A la baisse, Volkswagen VOWG_p.DE a cédé 1,92% après un recul de 1,4% de ses ventes mondiales en janvier et ArcelorMittal MT.AS (-0,54%) a amplifié son repli après les résultats publiés jeudi matin. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, le PIB britannique affiche une contraction sans précédent de 9,9% sur l'ensemble de l'année 2020 mais il échappé à la rechute au quatrième trimestre avec une croissance de 1%. Aux Etats-Unis, l'indice de confiance de l'université du Michigan accuse un repli inattendu en février en première estimation, à 76,2 après 79,0 en janvier. CHANGES Le dollar réduit ses gains face à un panier de référence .DXY sans remettre en cause le rebond entamé jeudi après quatre séances consécutives de baisse et l'euro se replie sous 1,2125 EUR= . La livre sterling, après avoir accusé le coup de la chute record du PIB britannique en 2020, est repartie à la hausse face au billet vert GBP= comme à la monnaie unique européenne GBPEUR= . Elle s'achemine ainsi vers une cinquième semaine consécutive de progression. A noter aussi, le nouveau plus haut du bitcoin BTC=BTSP à 49.000 dollars, qui a déclenché quelques prises de bénéfice. TAUX Les rendements des bons du Trésor américain montent après une adjudication à 30 ans qui a suscité une demande jugée décevante et tandis que les anticipations d'inflation continuent de profiter des perspectives de relance budgétaire aux Etats-Unis. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend trois points de base à 1,1898%, non loin du plus haut de près d'un an touché lundi à 1,20%. Et son écart avec le rendement à deux ans US2YT=RR atteint désormais près de 108 points. Les rendements européens ont suivi le mouvement: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini la séance à -0,427%, près de trois points au-dessus de son niveau de jeudi soir. Le dix ans italien IT10YT=RR continue de profiter de l'actualité politique à Rome: il a touché un nouveau plus bas à 0,426% et ramené son écart par rapport au Bund tout près de 90 points de base, contre près de 120 fin janvier. PÉTROLE Après un début de journée passé dans le rouge en réaction à la révision à la baisse des prévisions de demande de l'Opep, le marché pétrolier est repassé en territoire positif, les espoirs suscités par les mesures de relance en discussion à Washington reprenant le dessus. Le Brent gagne 1,88% à 62,29 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,75% à 59,26 dollars CLc1 . A SUIVRE LUNDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1593,86 +10,24 +0,65% +3,73% .FTEU3 Eurostoxx 50 3695,61 +23,93 +0,65% +4,02% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5703,67 +33,85 +0,60% +2,74% Dax 30 .GDAXI 14049,89 +8,98 +0,06% +2,41% FTSE .FTSE 6589,79 +61,07 +0,94% +2,00% SMI .SSMI 10880,37 +27,46 +0,25% +1,65% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31429,05 -1,65 -0,01% +2,69% S&P-500 .SPX 3923,35 +6,97 +0,18% +4,45% Nasdaq .IXIC 14050,72 +24,95 +0,18% +9,02% Nasdaq 100 13749,75 +15,40 +0,11% +6,68% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2125 1,2128 -0,02% -0,72% Dlr/Yen JPY= 104,93 104,72 +0,20% +1,72% Euro/Yen 127,25 127,05 +0,16% +0,26% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8909 0,8900 +0,10% +0,66% Euro/CHF 1,0803 1,0794 +0,08% -0,04% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3851 1,3815 +0,26% +1,30% Indice $ .DXY 90,4380 90,4170 +0,02% -5,96% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1825,06 1825,36 -0,02% +20,31% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,93 -0,50 FGBLc1 Bund 10 ans -0,43 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,20 +0,00 +23,07 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,19 +0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,11 -0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 59,24 58,24 +1,00 +1,72% -3,22% CLc1 Brent LCOc1 62,26 61,14 +1,12 +1,83% -5,71% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)