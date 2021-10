POINT MARCHÉS-Calme trompeur entre pluie de résultats et suspense sur la BCE

* Petite hausse en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 quasi inchangé, le CAC 40 à Paris gagne 0,49% * Les résultats ont animé le début de la séance européenne * La BCE, l'inflation allemande et le PIB américain à suivre par Marc Angrand PARIS, 28 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse timide et la plupart des Bourses européennes évoluent sans tendance claire à mi-séance jeudi, l'attente des déclarations de la Banque centrale européenne (BCE) incitant les investisseurs à la prudence après un début de séance marqué par une avalanche de résultats de sociétés. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une progression de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,47% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,49% à 6.786,82 points vers 10h45 GMT, au plus haut depuis le 18 août, mais à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,17% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,22%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 et le Stoxx 600 .STOXX de 0,12%. La séance à Wall Street sera encore une fois animée par les publications de résultats, avec entre autres ceux de Merck MRK.N et Caterpillar CAT.N en attendant Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O après la clôture, mais aussi par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage et la première estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre Les marchés européens, eux, attendent surtout les annonces de la BCE même si elle laissera très probablement sa politique monétaire inchangée. Les investisseurs suivront attentivement la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, à partir de 12h30 GMT, en guettant une éventuelle évolution de son discours sur l'inflation et les anticipations de taux d'intérêt, celles des marchés marquant un décalage de plus en plus net avec les indications données par la banque centrale. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence pour la zone euro sont en hausse, à -0,164% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,191% pour l'OAT française de même échéance. Et ce mouvement est aussi marqué pour les échéances plus courtes, les plus sensibles aux anticipations inflationnistes: le deux ans allemand prend par exemple près de deux points de base à -0,628% DE2YT=RR après un pic de 14 mois à -0,593%. Parallèlement, l'écart entre les rendements à dix et 30 ans allemands est tombé au plus bas depuis mars 2020, reflétant la monté des craintes d'une période de "stagflation" conjuguant croissance faible et inflation élevée. "La BCE va devoir faire face au fait que ses prévisions d'inflation sont trop basses sans donner une impression de panique", a résumé Antoine Bouvet, stratège taux d'ING, invité du Reuters Global Markets Forum,. "On voit bien à quel point il est dans son intérêt d'en dire le moins possible." VALEURS EN EUROPE La prudence de mise avant les déclarations de Christine Lagarde freine les valeurs bancaires européennes, dont l'indice Stoxx .SX7P recule de 0,55%. La plus forte hausse sectorielle est pour le compartiment de l'alimentation et des boissons .SX3P (+1,26%), tiré par le géant de la bière AB InBev ABI.BR , qui prend 7,46% après avoir revu ses prévisions à la hausse. Parmi les autres publications saluées par le marché figurent celles de Cap Gemini CAPP.PA (+5,00%) , STMicroelectronics STM.PA (+5,08%) et Dassault Systèmes DAST.PA (+4,57%) . Dans le rouge, Volkswagen VOWG_p.DE perd 3,02% après avoir réduit sa prévision de livraisons en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Affecté lui aussi, Stellantis STLA.MI STLA.PA grappille néanmoins 0,36% après avoir confirmé son objectif de marge pour cette année. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET CHANGES L'euro est pratiquement inchangé à 1,16 dollar EUR= à une heure des annonces de la BCE, après être brièvement tombé à 1,1583. Le billet vert est en légère hausse face aux autres grandes devises .DXY (+0,05%) dans l'attente des indicateurs américains du jour. Le yen s'apprécie un peu JPY= EURJPY= mais reste proche de ses récents plus bas après le statu quo sans surprise de la Banque du Japon, qui a ramené à zéro sa prévision d'inflation pour l'exercice budgétaire à mars 2022. PÉTROLE Les cours du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux semaines au lendemain de l'annonce de la reprise des discussions entre l'Iran et l'Occident et de celle d'une augmentation bien supérieure aux attentes des stocks de brut aux Etats-Unis (+4,3 millions de barils). Les inquiétudes pour la demande sont par ailleurs nourries par les signes de résurgence de l'épidémie de COVID-19 dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et la Russie. Le Brent abandonne 1,7% à 83,14 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,95% à 81,05 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Inflation IPCH (première octobre +0,4% +0,3% estimation) - sur un an +4,5% +4,1% US 12h30 PIB (première estimation) T3 +2,7% +6,7% 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 23 290.000 290.000 octobre LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 35442,0 +53,00 +0,15% 1YMc1 0 S&P-500 4556,50 +12,00 +0,26% ESc1 Nasdaq-100 15661,0 +73,75 +0,47% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 35490,6 -266,19 -0,74% +15,96% .DJI 9 S&P-500 4551,68 -23,11 -0,51% +21,18% .SPX Nasdaq 15235,8 +0,12 +0,00% +18,21% .IXIC 4 Nasdaq 100 15598,3 +38,91 +0,25% +21,03% .NDX 9 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1837,45 +2,06 +0,11% +19,58% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 4230,70 +9,82 +0,23% +19,09% .STOXX50E CAC 40 6788,40 +34,88 +0,52% +22,28% .FCHI Dax 30 15678,5 -27,23 -0,17% +14,29% .GDAXI 8 FTSE .FTSE 7240,89 -12,38 -0,17% +12,08% SMI .SSMI 12099,4 +12,04 +0,10% +13,04% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1603 1,1604 -0,01% -4,99% EUR= Dlr/Yen 113,58 113,81 -0,20% +10,09% JPY= Euro/Yen 131,81 132,03 -0,17% +3,85% EURJPY= Dlr/CHF 0,9182 0,9180 +0,02% +3,74% CHF= Euro/CHF 1,0653 1,0653 +0,00% -1,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,3753 1,3746 +0,05% +0,58% GBP= Indice $ 93,8530 93,8020 +0,05% -2,41% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,290 -0,2500 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,1640 +0,0150 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6280 +0,0180 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1890 +0,0220 +35,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5396 +0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,5503 +0,0590 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 81,10 82,66 -1,56 -1,89% +32,49% US CLc1 Brent 83,16 84,58 -1,42 -1,68% +25,94% LCOc1 (Reportage Marc Angrand, avec Abhinav Ramnarayan à Londres, édité par Blandine Hénault)