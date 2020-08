Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Calme plat en perspective pour les actions en attendant Powell (actualisé) Reuters • 26/08/2020 à 08:45









(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Le CAC 40, le Dax et le FTSE devraient ouvrir proches de l'équilibre * Prises de bénéfice en Asie, les futures de Wall Street dans le désordre * Le discours de Powell jeudi, principal rendez-vous de la semaine par Laetitia Volga PARIS, 26 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement mercredi en l'absence de nouveau catalyseur et d'indicateur phare à l'agenda, l'attention des investisseurs étant déjà tournée sur le grand rendez-vous annuel des banquiers centraux. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,05%, le Dax à Francfort .GDAXI cèderait 0,02% et le FTSE à Londres .FTSE pourrait prendre 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avancerait de 0,03%. Mardi, les places européennes ont terminé en léger repli, loin de leurs plus hauts du jour, l'élan suscité par les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin contre la coronavirus, sur les relations commerciales entre Washington et Pékin et sur l'amélioration du climat des affaires en Allemagne n'ayant pas tenu dans la deuxième partie de séance. Un certain attentisme commence à se faire sentir sur les marchés à la veille de l'ouverture de la réunion virtuelle des banquiers centraux organisée par l'antenne de Kansas City de la Réserve fédérale en remplacement du symposium de Jackson Hole, qui aura en point d'orgue l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell. "Jerome Powell pourrait prononcer un discours sur la révision tant attendue du cadre de politique monétaire de la banque centrale, qui s'est concentrée sur une nouvelle stratégie d'inflation. Pour mémoire, les responsables de la Fed se demandent depuis février 2019 s'ils doivent laisser l'inflation dépasser plus souvent leur objectif de 2% alors qu'ils sont confrontés à la probabilité que les taux d'intérêt restent beaucoup plus bas que par le passé", a déclaré John Plassard chez Mirabaud. "Un cadre de politique monétaire plus souple face à une inflation plus élevée serait un moyen de signaler leur détermination à prendre des mesures plus audacieuses pour relancer la croissance après la récession actuelle." LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont établi mardi de nouveaux records de clôture tandis que le Dow Jones finissait en baisse à la Bourse de New York, où le recul d'Apple AAPL.O (-0,82%) a atténué les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus et les relations commerciales entre Washington et Pékin. .NFR Le Dow Jones a cédé 0,21% à 28.248,44. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,36% pour atteindre 3.443,62 et le Nasdaq Composite .IXIC a quant à lui gagné 0,76% à 11.466,47 points. Les contrats à terme de Wall Street signalent une ouverture ce mercredi en ordre dispersé et dans des variations limitées. EN ASIE A La Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini à l'équilibre (-0,03%) après avoir atteint la veille un plus haut de six mois, soit avant que la crise sanitaire ne frappe les marchés boursiers. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 et le composite à Shanghai .SSEC perdent environ 1% sous des prises de bénéfice. CHANGES Le dollar reprend 0,12% face à un panier de devises internationales après une séance négative mardi, marquée entre autres par la baisse de la confiance du consommateur américain, tombée à un creux de plus de six ans. .DXY L'euro évolue autour de 1,182 dollar, perdant 0,14%. EUR= TAUX Sur le marché obligataire, les bonnes nouvelles sur le front commercial USA-Chine ont permis au rendement des Treasuries à dix ans de dépasser 0,7% mardi pour la première fois depuis une semaine. Dans les échanges en Asie, il gagne près de trois points de base, à 0,7096%. US10YT=RR Le dix ans allemand, la référence pour le zone euro, est inchangé à -0,426% dans les premiers échanges. DE10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers hésitent entre les coupures de production massives dans le Golfe du Mexique avec l'arrivée de l'ouragan Laura et les inquiétudes sur la crise sanitaire après l'annonce de cas de réinfection limitent les gains. Le Brent LCOc1 gagne 0,13% à 45,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 recule à 43,26 dollars, après avoir atteint la veille un pic de plus de cinq mois, à 43,75 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Enquête Insee sur le moral août 94 94 des ménages LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23290,86 -5,91 -0,03% -1,55% .N225 Topix .TOPX 1624,48 -0,75 -0,05% -5,63% Hong Kong .HSI 25450,26 -35,96 -0,14% -9,72% Taiwan .TWII 12833,29 +75,04 +0,59% +6,97% Séoul .KS11 2369,32 +2,59 +0,11% +7,81% Singapour .STI 2536,93 -22,10 -0,86% -21,28% Shanghaï .SSEC 3327,16 -46,42 -1,38% +9,08% Sydney .AXJO 6116,40 -45,00 -0,73% -8,49% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 28248,44 -60,02 -0,21% -1,02% S&P-500 .SPX 3443,62 +12,34 +0,36% +6,59% Nasdaq .IXIC 11466,47 +86,75 +0,76% +27,79% Nasdaq 100 11721,81 +95,63 +0,82% +34,22% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1434,94 -4,60 -0,32% -11,64% .FTEU3 Eurostoxx 50 3329,71 -2,03 -0,06% -11,09% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5008,27 +0,38 +0,01% -16,22% Dax 30 .GDAXI 13061,62 -4,92 -0,04% -1,41% FTSE .FTSE 6037,01 -67,72 -1,11% -19,96% SMI .SSMI 10231,25 -77,14 -0,75% -3,63% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1813 1,1833 -0,17% +5,38% Dlr/Yen JPY= 106,39 106,36 +0,03% -2,27% Euro/Yen 125,69 125,88 -0,15% +3,07% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9096 0,9075 +0,23% -6,01% Euro/CHF 1,0747 1,0740 +0,07% -0,97% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3139 1,3150 -0,08% -0,91% Indice $ .DXY 93,1180 93,0190 +0,11% -3,18% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4260 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6510 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1268 +0,0060 +29,92 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7096 +0,0280 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1583 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 43,26 43,35 -0,09 -0,21% -29,33% CLc1 Brent LCOc1 45,92 45,86 +0,06 +0,13% -30,46% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.