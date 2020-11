Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Calme en vue en Europe sur fond de rotation sectorielle (actualisé) Reuters • 11/11/2020 à 08:31









(Actualisé avec contrats à terme, clôture des Bourses chinoises, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en légère hausse * La rotation sectorielle devrait se poursuivre * La "tech" délaissée au profit des valeurs cycliques * Peu de mouvement sur les changes et les taux par Patrick Vignal PARIS, 11 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir mercredi en légère hausse avec la poursuite attendue d'un mouvement de rotation sectorielle encouragé par les espoirs de l'introduction prochaine d'un vaccin contre le coronavirus. La journée, marquée par les commémorations dans plusieurs pays de l'armistice de 1918, s'annonce calme du côté des actions comme des devises et des rendements obligataires, avec aucun indicateur macroéconomique à l'agenda. Les contrats à terme signalent des progressions de 0,2% à 0,3% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE dans les premiers échanges. Les Bourses européennes ont fini mardi dans le vert en profitant toujours, bien que dans une moindre mesure que la veille, des résultats encourageants concernant le candidat vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer PFE.N et BioNtech 22UAy.F BNTX.O . Depuis l'annonce faite lundi par Pfizer, une rotation s'est amorcée au détriment des vainqueurs de la crise sanitaire, technologie en tête, avec un retour à l'achat sur les compartiments plus cycliques, qui avaient été délaissés par les investisseurs. "Les grands noms de la 'tech', qui avaient bénéficié des changements de comportement provoqués par le virus, tombent en disgrâce tandis que les petites valeurs et celles qui avaient le plus souffert des mesures de distanciation sociale surperforment", résume Rodrigo Catril, stratège d'Australia Bank. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les indices de la Bourse de New York ont terminé la séance de mardi en ordre dispersé avec un net recul pour le Nasdaq, les investisseurs délaissant les valeurs technologiques au profit des secteurs susceptibles de bénéficier le plus de la reprise de l'économie que laisse présager l'arrivée de vaccins. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,9% à 29.420,92 points, le S&P-500 .SPX , plus large, a cédé 0,14% à 3.545,53 points et le Nasdaq Composite .IXIC a abandonné 1,37% à 11.553,86 points. Les secteurs de la technologie et des communications - très présents au sein du Nasdaq - ont fortement baissé tandis que les petites valeurs ainsi que celles de l'énergie et de l'industrie retrouvaient les faveurs du marché. Facebook FB.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui ont le plus bénéficié des mesures de confinement prises pour tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie, ont ainsi accusé des reculs de l'ordre de 2% à 3%. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture des indices de référence en hausse d'environ 0,5%. EN ASIE L'optimisme domine toujours en Asie, où la Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 1,78%, à un nouveau plus haut depuis 29 ans, et où l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS prend 0,4%. L'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a en revanche légèrement reculé (-0,5%), pénalisé par des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. CHANGES/TAUX La situation est calme également sur le marché des changes où le billet vert recule légèrement face à un panier de référence, ce qui permet à l'euro de remonter autour de 1,1824 dollar. .DXY EUR= Pas beaucoup de mouvement non plus sur le front des rendements des emprunts d'Etat, celui des Treasuries à 10 ans US10YT=RR variant à peine, autour de 0,9595%, a proximité d'un plus haut depuis mars à 0,9720% atteint mardi. Dans les premiers échanges en Europe, son équivalent allemand DE10YT=RR est stable lui aussi, autour de -0,4840%. PÉTROLE La perspective d'un vaccin contre le coronavirus profite aux contrats de référence sur le brut qui prennent chacun autour de 2%, à 44,44 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 42,17 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 11 NOVEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25349,60 +444,01 +1,78% +7,16% .N225 Topix 1729,07 +28,27 +1,66% +0,45% .TOPX Hong Kong 26363,30 +61,82 +0,24% -6,48% .HSI Taiwan 13262,19 +180,47 +1,38% +10,54% .TWII Séoul 2485,87 +33,04 +1,35% +13,11% .KS11 Singapour 2702,46 -2,54 -0,09% -16,15% .STI Shanghaï 3342,20 -17,95 -0,53% +9,58% .SSEC Sydney 6449,70 +109,20 +1,72% -3,51% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29420,92 +262,95 +0,90% +3,09% .DJI S&P-500 3545,53 -4,97 -0,14% +9,74% .SPX Nasdaq 11553,86 -159,93 -1,37% +28,77% .IXIC Nasdaq 100 11624,29 -206,10 -1,74% +33,11% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1485,91 +12,52 +0,85% -8,50% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3442,62 +34,71 +1,02% -8,08% 50 .STOXX50E CAC 40 5418,97 +82,65 +1,55% -9,35% .FCHI Dax 30 13163,11 +67,14 +0,51% -0,65% .GDAXI FTSE 6296,85 +110,56 +1,79% -16,51% .FTSE SMI .SSMI 10360,69 -57,30 -0,55% -2,41% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1817 1,1814 +0,03% +5,41% EUR= Dlr/Yen 105,40 105,28 +0,11% -3,18% JPY= Euro/Yen 124,58 124,36 +0,18% +2,16% EURJPY= Dlr/CHF 0,9152 0,9153 -0,01% -5,44% CHF= Euro/CHF 1,0818 1,0809 +0,08% -0,31% EURCHF= Stg/Dlr 1,3271 1,3271 +0,00% +0,09% GBP= Indice $ 92,6790 92,7490 -0,08% -3,63% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4710 +0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7110 +0,0000 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2292 +0,0150 +24,18 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9595 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1847 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 42,27 41,36 +0,91 +2,20% -30,94% US CLc1 Brent 44,54 43,61 +0,93 +2,13% -32,55% LCOc1 (Avec Tom Westbrook and Lawrence Delevingne, édité par Henri-Pierre André)

