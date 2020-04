Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Baisse en vue pour débuter le T2 entre pandémie et récession (actualisé) Reuters • 01/04/2020 à 08:30









(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, consensus IBES-Refinitiv, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Repli de plus de 3% en vue en Europe * Les futures de Wall Street dans le rouge * Le deuxième trimestre s'annonce très difficile pour l'économie mondiale par Marc Angrand PARIS, 1er avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en net recul mercredi pour la première séance d'un trimestre qui s'annonce encore agité et bien peu favorable aux actifs risqués sur fond de pandémie mondiale et de chute de l'activité économique. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 3,66% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 3,8% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 4,15% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 4,08% pour le Stoxx 600 .STOXX . Ce dernier a chuté de 23% au premier trimestre et le CAC 40 de 26,5%. "Beaucoup d'investisseurs anticipent que le point bas du marché sur le CAC 40 n'a pas été encore atteint et attendent une poursuite de la baisse vers les 3200 points", note Christopher Dembik, responsable de l'analyse Macro chez Saxo Bank. Les contrats à terme sur les grands indices américains indiquent eux aussi un repli de plus de 3%. La matinée en Europe sera animée par la publication des résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier, qui devraient confirmer la chute de l'activité industrielle liée aux multiples mesures de confinement prises ces dernières semaines pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Et si les enquêtes équivalentes en Chine traduisent un retour à la croissance, celui-ci se fait par rapport à une base de comparaison exceptionnellement faible et n'augure pas encore d'une reprise solide. "Ramener la croissance du deuxième trimestre au-dessus de zéro ne sera pas une mince affaire", résument Wei Yao et Michelle Lam, économistes de Société générale. Pour les Etats-Unis, où Donald Trump a reconnu mardi que les semaines à venir seraient "très, très douloureuses" du point de vue sanitaire , Goldman Sachs a encore abaissé sa prévision de produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre et table désormais sur une chute de 34% en rythme annualisé (contre -24% auparavant) après -9% pour janvier-mars. La banque s'attend à voir le taux de chômage grimper à 15% en milieu d'année. L'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis donnera à 12h15 GMT une nouvelle indication sur l'évolution du marché du travail, en attendant le chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage, jeudi, et le rapport mensuel sur l'emploi, vendredi. En Europe, les analystes financiers tablent désormais sur uen chute de 21,9% des bénéfices du Stoxx 600 au deuxième trimestre et de 15,4% au troisième selon le dernier consensus IBES-Refinitiv. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a de nouveau fini dans le rouge mardi et bouclé le premier trimestre de l'année sur des baisses jamais atteintes depuis la crise financière de 2008 au moins. L'indice Dow Jones .DJI , qui a clôturé la séance sur une baisse de 1,84%, à 21.917,16 points, a chuté de plus de 23% depuis le début de l'année, ce qui représente sa plus forte baisse sur un trimestre depuis le quatrième trimestre 1987. L'indice S&P 500 .SPX a perdu sur la journée 42,06 points, soit 1,60%, à 2.584,59. Le S&P a plongé de 20% depuis le 1er janvier, sa plus forte chute trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2008, pendant la crise financière. Jamais dans son histoire le S&P, créé en 1957, n'avait enregistré un tel déclin au premier trimestre. Quant au Nasdaq .IXIC , en baisse sur la séance de 0,95% à 7.700,10 points, il a subi en mars sa plus forte baisse mensuelle (-10,1%) depuis novembre 2008. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a creusé ses pertes en fin de séance pour finir sur un repli de 4,5%. L'enquête trimestrielle "tankan" de la Banque du Japon sur le climat des affaires montre que les dirigeants des grandes entreprises industrielles japonaises ont basculé dans le pessimisme pour la première fois en sept ans lors de la période janvier-mars. En Chine, le SSE Composite de Shanghai .SSEC abandonne 0,35% en fin de séance après avoir passé la majeure partie de la séance en territoire positif grâce aux espoirs de poursuite des mesures de relance pour contrer l'impact de l'épidémie. Plusieurs médias ont en effet rapporté mardi, en citant le Premier ministre, Li Keqiang, que Pékin allait poursuivre l'ajustement de ses politiques monétaire et budgétaire. Un soutien nécessaire au vu des résultats de l'enquête Caixin-Markit auprès des directeurs d'achats de l'industrie puisque l'indice PMI manufacturier, à 50,1 pour mars, ne traduit qu'un timide retour à la croissance. TAUX Le regain d'aversion pour le risque fait baisser les rendements obligataires européens dans les premiers échanges, à -0,495% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,021% pour l'OAT française de même échance FR10YT=RR . Le marché obligataire américain a fini sans grand changement mardi, le rendement à dix ans US10YT=RR s'affichant juste en dessous de 0,675%. CHANGES Le dollar s'apprécie légèrement face à un panier de devises de référence .DXY (+0,08%), toujours porté par son statut de valeur refuge. Ses gains sont toutefois limités par la multiplication des mesures d'injection de liquidités de la Réserve fédérale. L'euro poursuit son repli à 1,1002 dollar EUR= . PÉTROLE Le marché pétrolier, toujours proche de ses plus bas niveaux depuis 2002, est lui aussi en nette baisse après l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse plus marquée qu'attendu des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière (+10,5 millions de barils). Le Brent abandonne 3,76% à 25,36 dollars le baril LCOc1 alors que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,95% à 20,08 dollars CLc1 . Ajoutant aux pressions baissières, plusieurs sources ont déclaré à Reuters que l'administration Trump avait mis de côté pour l'instant un projet d'alliance avec l'Arabie saoudite pour tenter de piloter le marché mondial du brut. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI Markit mars 42,9 42,9* manufacturier déf. DE 07h55 Indice PMI Markit mars 45,5 45,7* manufacturier déf. EZ 08h00 Indice PMI Markit mars 44,7 44,8* manufacturier déf. GB 08h30 Indice PMI Markit mars 47,0 48,0* manufacturier déf. USA 12h15 Emplois privés (enquête ADP) mars -150.000 +183.000 USA 14h00 Indice ISM manufacturier mars 45,0 50,1 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 18065,41 -851,60 -4,50% -23,63% .N225 Topix .TOPX 1351,08 -51,96 -3,70% -21,51% Hong Kong 23028,60 -574,88 -2,44% -18,31% .HSI Taiwan 9663,63 -44,43 -0,46% -19,45% .TWII Séoul .KS11 1695,34 -59,30 -3,38% -22,86% Singapour 2426,39 -54,84 -2,21% -24,71% .STI Shanghaï 2738,92 -11,37 -0,41% -10,20% .SSEC Sydney 5258,60 +181,80 +3,58% -21,33% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 21917,16 -410,32 -1,84% -23,20% .DJI S&P-500 2584,59 -42,06 -1,60% -20,00% .SPX Nasdaq 7700,10 -74,05 -0,95% -14,18% .IXIC Nasdaq 100 7813,50 -75,51 -0,96% -10,53% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1260,26 +20,10 +1,62% -22,40% .FTEU3 Eurostoxx 50 2786,90 +21,28 +0,77% -25,59% .STOXX50E CAC 40 4396,12 +17,61 +0,40% -26,46% .FCHI Dax 30 9935,84 +119,87 +1,22% -25,01% .GDAXI FTSE .FTSE 5671,96 +108,22 +1,95% -24,80% SMI .SSMI 9311,92 +137,53 +1,50% -12,29% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1008 1,1029 -0,19% -1,80% EUR= Dlr/Yen 107,36 107,53 -0,16% -1,38% JPY= Euro/Yen 118,19 118,66 -0,40% -3,08% EURJPY= Dlr/CHF 0,9620 0,9608 +0,12% -0,60% CHF= Euro/CHF 1,0591 1,0603 -0,11% -2,41% EURCHF= Stg/Dlr 1,2360 1,2418 -0,47% -6,78% GBP= Indice $ 99,1410 99,0480 +0,09% +3,09% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4970 -0,0390 Bund 2 ans -0,7040 -0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0030 +0,0030 +49,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6238 -0,0750 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2296 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 20,04 20,48 -0,44 -2,15% -67,26% CLc1 Brent LCOc1 25,33 26,35 -1,02 -3,87% -61,64% (édité par Patrick Vignal)

