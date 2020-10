Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Baisse en vue faute de certitudes sur le plan de relance US (actualisé) Reuters • 20/10/2020 à 08:30









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, ouverture de l'obligataire en Europe, clôture de Tokyo, résultats d'UBS) * Les indices européens attendus en repli * Prudence face aux doutes sur le plan de relance américain * Les futures sur indices américains en légère hausse * Rémy Cointreau relève sa prévision de ROC pour le premier semestre par Laetitia Volga PARIS, 20 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse mardi dans le sillage de Wall Street alors que l'aggravation de la crise sanitaire et les incertitudes sur le plan de relance budgétaire aux Etats-Unis suscitent des inquiétudes pour la reprise économique mondiale. Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,53% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,53% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,43% pour le FTSE à Londres .FTSE . D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 .FCHI est attendu en repli de 0,8% à l'ouverture. A l'issue d'une séance bouleversée par un problème technique sur les marchés d'Euronext, l'indice parisien a cédé 0,13% lundi, les transactions ayant eu lieu après la clôture théorique de 15h30 GMT ayant été annulées. La tendance européenne devrait être dictée à nouveau par les tractations outre-Atlantique sur le plan de relance. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ont poursuivi lundi les échanges sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine pour compenser les effets de la crise sanitaire du coronavirus. Les discussions devraient reprendre dans la journée alors que Nancy Pelosi a fixé à ce mardi la date butoir pour un tel accord. "Il devient évident que malgré les paroles chaleureuses de Nancy Pelosi, qui souhaite qu'un accord soit conclu avant le 3 novembre, la probabilité qu'un accord soit conclu n'est pas plus grande aujourd'hui qu'il y a une semaine, le délai pour y parvenir semblant se refermer rapidement", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. LES VALEURS A SUIVRE : Parmi les résultats du jour, Rémy Cointreau RCOP.PA a relevé sa prévision de résultat opérationnel courant pour son premier semestre 2020-2021 alors que le groupe de vins et spiritueux a réussi à limiter le repli de ses ventes au deuxième trimestre, en dépit de la pandémie due au nouveau coronavirus, grâce à une demande soutenue aux Etats-Unis. La banque suisse UBS UBSG.S est indiquée en hausse de 3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir vu son bénéfice quasiment doubler au troisième trimestre. A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent pour le moment une ouverture en légère hausse au lendemain d'une séance en baisse, au terme de laquelle les investisseurs, optimistes en début de journée, ont été rattrapés par l'absence de progrès tangibles sur la voie d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine sur fond de crise sanitaire. .NFR Lundi, l'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,44%, soit 410,89 points à 28.195,42. Le S&P-500 .SPX, plus large, a perdu 56,85 points, soit un recul de 1,63%, à 3.426,96. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 192,67 points (-1,65%) à 11.478,88 points. EN ASIE Les incertitudes sur la capacité des républicains et des démocrates à se mettre d'accord sur le plan de relance aux Etats-Unis a également pesé au Japon où le Nikkei .N225 a perdu 0,44%. La tendance est plus positive en Chine où le CSI300 des grandes capitalisations .CSI300 prend 0,41% et l'indice composite à Shanghai .SSEC gagne 0,12%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est inchangé autour de 0,767% dans les échanges en Asie. Son équivalent allemand DE10YT=RR est stable à -0,629% dans les premiers échanges. Le dollar évolue peu face à un panier de devises de référence après avoir perdu 0,27% la veille en raison des espoirs des cambistes quant à la conclusion d'un accord de relance aux Etats-Unis. .DXY L'euro grappille 0,07% à 1,1774 dollar. EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole reculent pour un quatrième jour consécutif en raison de l'augmentation de la production en Libye et des craintes sur la demande avec la résurgence des contaminations par le coronavirus. Le Brent perd 0,33% à 42,48 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,64% à 40,57 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 OCTOBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23567,04 -104,09 -0,44% -0,38% .N225 Topix .TOPX 1625,74 -12,24 -0,75% -5,55% Hong Kong 24505,17 -37,09 -0,15% -13,07% .HSI Taiwan .TWII 12862,37 -45,97 -0,36% +7,21% Séoul .KS11 2357,03 +10,29 +0,44% +7,25% Singapour 2529,49 -14,08 -0,55% -21,51% .STI Shanghaï 3317,83 +5,16 +0,16% +8,78% .SSEC Sydney .AXJO 6184,60 -44,80 -0,72% -7,47% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 28195,42 -410,89 -1,44% -1,20% .DJI S&P-500 .SPX 3426,92 -56,89 -1,63% +6,07% Nasdaq .IXIC 11478,88 +84,55 +0,74% +27,93% Nasdaq 100 11634,35 +96,91 +0,84% +33,22% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1418,02 -4,17 -0,29% -12,68% .FTEU3 Eurostoxx 50 3242,51 -21,01 -0,64% -13,42% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4929,27 -29,38 -0,59% -17,54% Dax 30 .GDAXI 12854,66 -65,57 -0,51% -2,98% FTSE .FTSE 5884,65 -34,93 -0,59% -21,98% SMI .SSMI 10184,36 -42,29 -0,41% -4,07% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1775 1,1766 +0,08% +5,04% Dlr/Yen JPY= 105,51 105,42 +0,09% -3,07% Euro/Yen 124,26 124,07 +0,15% +1,89% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9098 0,9102 -0,04% -5,99% Euro/CHF 1,0715 1,0710 +0,05% -1,26% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2951 1,2947 +0,03% -2,32% Indice $ .DXY 93,4370 93,4270 +0,01% -2,84% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6260 +0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7800 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3395 +0,0020 +28,65 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7673 +0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1492 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,57 40,83 -0,26 -0,64% -33,72% CLc1 Brent LCOc1 42,46 42,62 -0,16 -0,38% -35,70% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

