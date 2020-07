Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Baisse en vue en Europe, le PIB chinois ne suffit pas Reuters • 16/07/2020 à 07:41









* Les indices européens devraient ouvrir dans le rouge * Les investisseurs inquiets des tensions USA-Chine et de l'épidémie * Le PIB chinois est supérieur aux attentes mais les ventes au détail baissent par Laetitia Volga PARIS, 16 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli jeudi à l'ouverture dans un climat alourdi par les inquiétudes liées à la détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine, dont les dernières statistiques témoignent d'une reprise économique inégale. D'après les contrats à terme sur indices, le Dax à Francfort .GDAXI cèderait 0,84% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE reculerait de 0,57% et l'indice Eurostoxx 50 .STOXX50E de 0,95%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,51%, d'après les premières indications disponibles. Au lendemain d'une séance marquée par les espoirs dans la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19, la prudence reprend ses droits en raison des inquiétudes suscitées par le différend entre les États-Unis et la Chine concernant la protection des libertés civiles à Hong Kong. Donald Trump n'a pas exclu de prendre des sanctions supplémentaires contre de hauts représentants chinois dans le cadre des mesures qu'il a engagées mardi pour punir la Chine de son attitude à l'égard du territoire autonome, a indiqué un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré de son côté que les Etats-Unis allaient restreindre les visas pour certains employés d'entreprises technologiques chinoises, comme Huawei, accusés de faciliter les violations des droits humains. Grâce à la levée du confinement et aux mesures de soutien engagées par le gouvernement, l'économie chinoise a renoué avec la croissance en ressortant à 3,2% en rythme annuel au deuxième trimestre, un rebond supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient une progression 2,5% après une chute historique de 6,8% au premier trimestre. Mais la reprise économique de la Chine s'avère inégale. Si la production industrielle a augmenté plus que prévu, l'investissement a baissé et les ventes au détail ont marqué un recul inattendu, ce qui suggère que la demande des consommateurs reste faible. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini mercredi en hausse, soutenue par les résultats solides publiés par Goldman Sachs et par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le COVID-19. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,85%, le S&P-500 .SPX a pris 0,91% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,59%. La banque Goldman Sachs GS.N a pris 1,35% après avoir annoncé une hausse de ses résultats trimestriels, dopés notamment pas le dynamisme de ses activités de trading. EN ASIE Les places asiatiques sont en recul, cèdant à la prises de profit avec l'intensification des tensions entre Washington et Pékin, les craintes sanitaires et des statistiques chinoises contrastées. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 1,99% et l'indice Hang Seng à Hong Kong .HSI abandonne 1,2%. A Tokyo, l'indice Nikkei .N225 perd 0,8%. La capitale japonaise s'est placée mercredi en état d'alerte maximum face au nouveau coronavirus en raison d'une envolée des cas quotidiens de contamination. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, à 0,625%. US10YT=RR Le dollar est stable contre un panier de six devises de référence .DXY et l'euro conserve ses gains de la veille, à 1,1397 dollar EUR= . La tendance pourrait évoluer avec la publication dans l'après-midi de plusieurs indicateurs américains dont les ventes au détail et les inscriptions au chômage, à 12h30 GMT. Les acteurs du marché suivront avant cela la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui ne devrait pas annoncer de grandes nouvelles. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent au lendemain de la décision de l'OPEP et ses alliés d'assouplir à partir d'août le pacte de baisse coordonnée et sans précédent de leur production de pétrole. Le Brent LCOc1 cède 0,62% à 43,52 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 baisse de 0,85% à 40,85 dollars. Ils avaient gagné plus de 2% la veille à la faveur de la forte baisse des stocks de brut américain. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice des prix à la juin -0,1% -0,1* consommation (déf.) - sur un an +0,1% +0,1%* USA 12h30 Ventes au détail juin +5,0% +17,7% - hors automobiles +5,0% +12,4% Inscriptions au chômage sem. au 11 1,250 1,314 juillet million million Indice d'activité "Philly juillet 20,0 27,5 Fed" * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22761,43 -184,07 -0,80% -3,78% .N225 Topix .TOPX 1577,85 -11,66 -0,73% -8,34% Hong Kong .HSI 25175,97 -305,61 -1,20% -10,69% Taiwan .TWII 12171,55 -31,30 -0,26% +1,45% Séoul .KS11 2179,65 -22,23 -1,01% -0,82% Singapour .STI 2632,31 -16,59 -0,63% -18,32% Shanghaï .SSEC 3305,15 -56,15 -1,67% +8,36% Sydney .AXJO 5995,90 -57,00 -0,94% -10,30% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26870,10 +227,51 +0,85% -5,85% S&P-500 .SPX 3226,56 +29,04 +0,91% -0,13% Nasdaq .IXIC 10550,49 +61,92 +0,59% +17,59% Nasdaq 100 10701,68 +12,16 +0,11% +22,54% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1456,39 +23,66 +1,65% -10,32% .FTEU3 Eurostoxx 50 3378,21 +56,82 +1,71% -9,80% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5108,98 +101,52 +2,03% -14,54% Dax 30 .GDAXI 12930,98 +233,62 +1,84% -2,40% FTSE .FTSE 6292,65 +112,90 +1,83% -16,57% SMI .SSMI 10460,01 +200,51 +1,95% -1,48% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1397 1,1410 -0,11% +1,67% Dlr/Yen JPY= 106,91 106,92 -0,01% -1,79% Euro/Yen 121,85 122,02 -0,14% -0,08% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9456 0,9441 +0,16% -2,29% Euro/CHF 1,0776 1,0775 +0,01% -0,70% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2545 1,2580 -0,28% -5,39% Indice $ .DXY 96,1160 96,0810 +0,04% -0,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4350 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6610 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1379 -0,0050 +29,71 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6250 -0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1550 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,85 41,20 -0,35 -0,85% -33,26% CLc1 Brent LCOc1 43,52 43,79 -0,27 -0,62% -34,09% (édité par Blandine Henault)

