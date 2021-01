POINT MARCHÉS-Baisse en vue à Wall Street sous l'effet du coronavirus

* Wall Street attendue en baisse * En Europe, le CAC 40 perd 0,54% et le Stoxx 600 0,32% * Les nouveaux cas de COVID-19 au plus haut depuis cinq mois en Chine * Les marchés attendent jeudi des détails sur la relance aux USA par Laetitia Volga PARIS, 11 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent lundi à mi-séance après la forte progression de la semaine passée dans l'attente d'en savoir plus sur les futures mesures de relance aux Etats-Unis alors que la pandémie de COVID-19 ne faiblit pas. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en recul de 0,5% à 0,8%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,54% à 5.675,87 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,64% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,51%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,28%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,48% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,32%. Le Stoxx 600 a gagné plus de 3% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-novembre, et de nouveaux plus hauts ont été atteints vendredi à Wall Street avec l'optimisme des investisseurs sur un plan d'aide à l'économie américaine. Joe Biden doit présenter jeudi les bases d'un nouveau plan de relance, qui sera plus facile à faire adopter par le Congrès où les démocrates sont désormais majoritaires dans les deux chambres. Par ailleurs, bien qu'un grand nombre de pays soient soumis à des restrictions plus strictes et aient entamé les vaccinations contre le COVID-19, la propagation du coronavirus reste rapide, ce qui inquiète les marchés. Selon le décompte Reuters, le nombre de cas a dépassé lundi les 90 millions à l'échelle mondiale. En Asie, la Chine a enregistré son plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus depuis plus de cinq mois et le Japon se prépare, selon la presse locale, à étendre l'état d'urgence en vigueur à Tokyo à des préfectures de l'Ouest du pays. "La Chine a jusqu'à présent réussi à éviter une deuxième vague et l'économie semble assez résistante. Si le virus y reprend pied, comme les autorités chinoises imposent de nouvelles restrictions régionales, cela pourrait bien freiner l'activité économique", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges en avant-Bourse à New York, Twitter TWTR.N recule de 6% après l'annonce de la fermeture par le réseau social du compte de Donald Trump, de peur de nouvelle incitation à la violence après l'assaut sur le Capitole à Washington lancé par des partisans du président. Les représentants démocrates comptent d'ailleurs voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'agir pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Boeing BA.N recule de plus de 3% après le crash d'un 737-500 transportant 62 personnes et exploité par la compagnie indonésienne Sriwijaya Air. VALEURS EN EUROPE La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne sont orientés à la baisse, les replis les plus marqués étant pour ceux de l'automobile .SXAP (-1,76%), des ressources de base .SXPP (-1,36%) et des "utilities" .SX6P (-0,99%). En hausse, les secteurs défensifs de la pharmacie .SXDP et des télécoms .SXKP gagnent respectivement 0,64% et 0,34%. Aux valeurs individuelles, JCDecaux JCDX.PA chute de 9,95% après l'abaissement de la recommandation d'Exane BNP Paribas à "sous-performance" et de celle d'UBS à "vendre". TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable à 1,1035% après un plus haut depuis mars à 1,1250% vendredi. Son équivalent allemand perd un point de base, à -0,527%. DE10TR=RR Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,5% contre un panier de devises internationales .DXY avec la hausse récente des rendements obligataires et les attentes de nouvelles mesures de relance budgétaire. Les économistes chez Axa Investment Managers soulignent en outre que si le nouveau plan parvenait à effacer totalement les dégâts causés par la "deuxième vague" de la pandémie, la Fed pourrait cependant être confrontée ensuite à un casse-tête et éventuellement revenir sur sa promesse de demeurer extrêmement accommodante. L'euro revient à 1,2163 dollar, reculant pour la troisième séance d'affilée. EUR= PÉTROLE Le marché pétrolier est en baisse à cause d'un regain d'inquiétude concernant la demande mondiale dans un contexte de durcissement des mesures de confinement dans le monde entier. Le Brent LCOc1 perd 1,14% à 55,35 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 cède 0,61% à 51,92 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 30754,00 -239,00 -0,77% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3794,75 -22,75 -0,60% Nasdaq-100 13027,50 -69,75 -0,53% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 31097,97 +56,84 +0,18% +1,61% S&P-500 .SPX 3824,68 +20,89 +0,55% +1,83% Nasdaq .IXIC 13201,98 +134,50 +1,03% +2,43% Nasdaq 100 13105,20 +165,63 +1,28% +1,68% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1580,24 -5,12 -0,32% +2,84% .FTEU3 Eurostoxx 50 3625,36 -19,69 -0,54% +2,05% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5672,82 -34,06 -0,60% +2,19% Dax 30 .GDAXI 13948,43 -101,10 -0,72% +1,67% FTSE .FTSE 6835,88 -37,38 -0,54% +5,81% SMI .SSMI 10860,17 +62,18 +0,58% +1,46% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2165 1,2218 -0,43% -0,39% Dlr/Yen JPY= 104,19 103,93 +0,25% +0,99% Euro/Yen 126,74 127,04 -0,24% -0,14% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8903 0,8854 +0,55% +0,59% Euro/CHF 1,0832 1,0820 +0,11% +0,23% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3475 1,3563 -0,65% -1,45% Indice $ .DXY 90,5120 90,0980 +0,46% -5,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 177,4000 +0,1000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5250 -0,0100 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7050 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3140 -0,0020 +21,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,1035 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1329 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 51,97 52,24 -0,27 -0,52% -15,10% CLc1 Brent LCOc1 55,38 55,99 -0,61 -1,09% -16,13% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)