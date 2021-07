POINT MARCHÉS-Baisse en vue à Wall Street avant de nouveaux indicateurs américains

* Baisse en vue à Wall Street, Amazon devrait peser sur le Nasdaq * En Europe, l'indice Stoxx 600 cède 0,54%, le CAC 40 à Paris perd 0,2% * L'indice des prix PCE américain à surveiller à 12h30 GMT par Laetitia Volga PARIS, 30 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge et les Bourses européennes reculent à mi-séance alors que les résultats d'entreprises animent la cote dans un climat de marché incertain en attendant de nouveaux chiffres sur la consommation et les prix aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,7% pour le S&P-500 et de 1% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,18% à 6.621,63 à 11h32 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,81% et à Londres, le FTSE .FTSE cède 0,83%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,51%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,59% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,54%. Sur l'ensemble de juillet, le Stoxx 600, qui a inscrit un pic historique jeudi, gagne pour le moment 1,9%, ce qui marquerait son sixième mois consécutif de hausse. Les marchés restent cependant en proie aux incertitudes concernant le rythme de la reprise économie et l'inflation, sans oublier le variant Delta et les mesures réglementaires en Chine, qui ont conduit les Bourses du pays a replongé ce vendredi. L'annonce de la croissance plus solide que prévu de l'économie en zone euro au deuxième trimestre (+2,0%) n'est pas parvenue à inverser la tendance. Le PIB américain pour la période avril-juin, publié jeudi et ressorti sous les attentes du marché, a rendu perplexe certains acteurs du marché, renforçant d'un côté les inquiétudes sur le rythme de la reprise tout en apaisant les craintes que la Réserve fédérale américaine procède prochainement au resserrement de sa politique monétaire. Le thème de l'inflation reste très important malgré le message rassurant de la Fed à son sujet. Le marché suivra avec attention la publication à 12h30 des chiffres mensuels des dépenses et des revenus des ménages américains, qui incluront l'indice d'inflation "core PCE", le plus surveillé par la Fed. L'inflation en zone euro a accéléré plus que prévu en juillet, pour atteindre 2,2% sur un an, au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le Nasdaq devrait être pénalisé par Amazon AMZN.O dont l'action chute de 6% en avant-Bourse, le géant du commerce en ligne prévoyant un ralentissement de la croissance des ventes au cours des prochains trimestres. VALEURS EN EUROPE Parmi les plus fortes progressions du CAC, on retrouve EssilorLuxottica ESLX.PA qui s'octroie 4,83% après avoir relevé ses prévisions financières pour 2021 après un bon premier semestre. Renault RENA.PA (-3,12%) s'est retourné à la baisse malgré un retour des bénéfices au premier semestre, les fruits du plan drastique d'économies ayant éclipsé la dégradation de la situation en matière d'approvisionnement en puces. Egalement en hausse après leurs résultats, l'Oréal OREP.PA , Hermès HRMS.PA , Euronext ENX.PA ou Fnac Darty FNAC.PA gagnent de 0,64% à 6,31%, à l'inverse de BNP BNPP.PA (-1,08%) et Engie ENGIE.PA (-3,67%). Le cours d'Iliad ILD.PA bondit de plus de 61% pour s'aligner sur le prix de l'OPA simplifiée de Xavier Niel, qui souhaite retirer le groupe de la cote pour pouvoir accélérer sa transformation. La banque italienne UniCredit CRDI.MI prend 3,63% après avoir affiché un bénéfice net plus élevé que prévu et a annoncé être en discussions avec le gouvernement en vue du rachat potentiel de Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI dont l'action grimpe de 6,35%. CHANGES L'indice dollar est stable après avoir touché plus tôt un creux d'un mois .DXY après les remarques accommodantes de la Réserve fédérale et la croissance plus faible qu'attendu du PIB trimestriel américain. "Alors que la Fed a continué de dire qu'elle s'oriente vers une réduction progressive de ses rachats d'actifs, l'évolution vers ce changement semble devoir être plus lente que prévu", a déclaré Steven Dooley, stratège chez Western Union Business Solutions. L'euro EUR= avance de 0,07% pour se rapprocher de 1,19 dollar. TAUX Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède plus de deux points de base, à 1,2456%. Son équivalent allemand DE10YT=RR est peu changé, autour de -0,448%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent légèrement mais sont en passe d'afficher des gains sur l'ensemble de la semaine alors que la demande de brut croît plus rapidement que l'offre. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,03% à 76,03 dollars et le brut léger américain CLc1 0,23% à 73,45 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Revenus des ménages juin -0,3% -2,0% Dépenses des ménages n.d. -0,4% Indice des prix PCE "core" +0,6% +0,5% - sur un an +3,7% +3,4% US 14h00 Indice de confiance du juillet 80,8 80,8* Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34873,00 -101,00 -0,29% 1YMc1 S&P-500 ESc1 4383,75 -28,00 -0,63% Nasdaq-100 14884,00 -153,75 -1,02% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 35084,53 +153,60 +0,44% +14,63% S&P-500 .SPX 4419,15 +18,51 +0,42% +17,65% Nasdaq .IXIC 14778,26 +15,68 +0,11% +14,66% Nasdaq 100 15048,36 +30,26 +0,20% +16,76% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1778,94 -9,20 -0,51% +15,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 4092,48 -24,29 -0,59% +15,20% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6621,33 -12,44 -0,19% +19,27% Dax 30 .GDAXI 15513,02 -127,45 -0,81% +13,08% FTSE .FTSE 7019,50 -58,92 -0,83% +8,65% SMI .SSMI 12089,75 +3,01 +0,02% +12,95% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1895 1,1886 +0,08% -2,60% Dlr/Yen JPY= 109,63 109,46 +0,16% +6,26% Euro/Yen 130,42 130,11 +0,24% +2,76% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9056 0,9062 -0,07% +2,32% Euro/CHF 1,0773 1,0770 +0,03% -0,31% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3963 1,3961 +0,01% +2,12% Indice $ .DXY 91,8590 91,8640 -0,01% -4,49% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 176,4300 -0,0100 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4490 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7560 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0940 +0,0020 +35,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,2456 -0,0230 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1957 -0,0050 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 73,46 73,62 -0,16 -0,22% +20,01% CLc1 Brent LCOc1 76,03 76,05 -0,02 -0,03% +15,14% (Reportage Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)