POINT MARCHÉS-Après les vaccins, la politique américaine nourrit l'optimisme

* Wall Street devrait poursuivre sur sa lancée * En Europe, le Stoxx 600 gagne 0,63%, le CAC 40 1,36% * La transition politique aux USA et l'administration Biden rassurent * Le pétrole au plus haut depuis mars * Le dollar et le yen baissent, l'euro monte, le bitcoin aussi par Marc Angrand PARIS, 24 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes amplifient leur progression à mi-séance mardi, les progrès de la transition entre Donald Trump et Joe Biden aux Etats-Unis donnant un nouvel élan au retour sur les actifs risqués, faisant monter le pétrole et reculer le dollar. Les contrats à terme sur les principaux indices américains signalent une ouverture en hausse de plus de 1% pour le Dow Jones .DJI , qui pourrait ainsi s'approcher des 30.000 points, de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4% environ pour le Nasdaq .IXIC>. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,36% à 5.566,57 points à 11h55 GMT après un pic à 5.572,5, à moins de 10% de son plus haut de l'année, atteint le 19 février à 6.111,41. A Londres, le FTSE 100 .FTSE progresse de 1,19% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,01%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,7% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,63%. Après avoir profité ces dernières semaines des annonces successives sur l'efficacité de plusieurs candidats vaccins contre le coronavirus, le retour des investisseurs vers les actifs à risque s'appuie désormais sur l'évolution rassurante de la situation politique américaine. Donald Trump, sans reconnaître formellement sa défaite, a en effet donné le feu vert au processus de transition et les premières informations sur l'équipe qui entourera Joe Biden à la Maison blanche sont bien accueillies par les marchés, à commencer par la perspective de voir le poste de secrétaire au Trésor échoir à Janet Yellen, ex-présidente de la Réserve fédérale, un choix perçu comme favorable à une meilleure coordination entre l'exécutif et la banque centrale. "Janet Yellen semble consciente des limites de la politique monétaire et donne la priorité à la collaboration avec l'administration en matière de dépenses budgétaires", explique ainsi Naka Matsuzawa, stratège Macro de Nomura. Les espoirs de voir les politiques monétaires et budgétaires soutenir la reprise en 2021 l'emportent ainsi sur la perspective d'une nouvelle récession au quatrième trimestre de cette année, confirmée par la baisse de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Le probable assouplissement du confinement en France en fin de semaine, qu'Emmanuel Macron devrait préciser en fin de journée, constitue un soutien supplémentaire pour les valeurs européennes. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Comme lundi, le secteur du pétrole et du gaz est le principal bénéficiaire du courant acheteur en Bourse: son indice Stoxx .SXEP gagne 3,95% et porte à plus de 35% sa hausse depuis le début du mois. A Paris, Total TOTF.PA s'adjuge 4,94%, TechnipFMC FTI.PA 9,22% et Vallourec VLLP.PA 18,29%. Non loin derrière, le compartiment automobile .SXAP , celui des matières premières .SXPP et celui des banques .SX7P , très sensibles aux perspectives de reprise économique, progressent tous de plus de 2%. En tête du CAC 40, le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS est en hausse de 6,8% et Airbus AIR.PA de 5,04%. TAUX Les emprunts d'Etat sont une nouvelle fois les victimes du regain marqué d'appétit pour le risque, avec à la clé une hausse des rendements: celui des bons du Trésor américain US10YT=RR remonte à 0,8603% après avoir déjà pris trois points de base lundi et celui du Bund allemand de même maturité DE10YT=RR s'affiche à -0,579% après un pic à -0,558%. CHANGES Le yen JPY= EURJPY= et le dollar reculent au profit de monnaies jugées plus risquées dont l'euro, qui remonte vers 1,1880 dollar EUR= . La monnaie américaine revient ainsi non loin du creux de trois mois qu'elle avait touché lundi face à un panier de devises de référence .DXY (-0,28%) avant de rebondir à la faveur des chiffres meilleurs qu'attendu des indices PMI "flash" américains. Le climat général continue par ailleurs de favoriser la hausse des cryptomonnaies, à commencer par celle du bitcoin, qui a franchi les 19.000 dollars pour se rapprocher un peu plus de son record historique de décembre 2017 BTC=BTSP . PÉTROLE La perspective du déploiement prochain de vaccins contre le COVID-19 et celle d'une transition sans heurt aux Etats-Unis permettent au marché pétrolier de remonter à ses niveaux de début mars. Le Brent gagne 1% à 46,52 dollars le baril LCOc1 après avoir atteint, à 46,72, son plus haut niveau depuis le 6 mars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,21% à 43,58 dollars CLc1 après un pic à 43,74. Ce dernier profite aussi de l'anticipation d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, à quelques heures de la publication des chiffres hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice de confiance du novembre 98,0 100,9 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29863,00 +317,00 +1,07% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3603,00 +27,00 +0,76% Nasdaq-100 11945,25 +40,00 +0,34% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29591,27 +327,79 +1,12% +3,69% .DJI S&P-500 .SPX 3577,59 +20,05 +0,56% +10,73% Nasdaq .IXIC 11880,63 +25,66 +0,22% +32,41% Nasdaq 100 11905,94 -0,50 -0,00% +36,33% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1510,69 +10,23 +0,68% -6,97% .FTEU3 Eurostoxx 50 3502,15 +39,11 +1,13% -6,49% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5566,89 +74,74 +1,36% -6,88% Dax 30 .GDAXI 13257,61 +130,64 +1,00% +0,06% FTSE .FTSE 6408,66 +74,82 +1,18% -15,03% SMI .SSMI 10455,28 -9,12 -0,09% -1,52% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1870 1,1840 +0,25% +5,89% Dlr/Yen JPY= 104,39 104,54 -0,14% -4,11% Euro/Yen 123,93 123,76 +0,14% +1,62% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9129 0,9125 +0,04% -5,67% Euro/CHF 1,0837 1,0804 +0,31% -0,14% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3347 1,3323 +0,18% +0,66% Indice $ .DXY 92,2480 92,5050 -0,28% -4,08% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,4300 +0,0200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5780 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7540 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3435 -0,0050 +23,45 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8603 +0,0010 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1622 -0,0070 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 43,59 43,06 +0,53 +1,23% -28,79% CLc1 Brent LCOc1 46,53 46,06 +0,47 +1,02% -29,53% (édité par Patrick Vignal)

