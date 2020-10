Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Actions, pétrole et rendements en baisse avec la peur d'un nouveau confinement Reuters • 28/10/2020 à 12:49









* Les futures à Wall Street reculent * Le spectre d'un reconfinement en France fait perdre 2,92% au CAC 40 * Nouvelle baisse des rendements obligataires et du pétrole par Laetitia Volga PARIS, 28 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge mercredi et les Bourses européennes sont en forte baisse à mi-séance, la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19 faisant craindre un durcissement des mesures restrictives qui pourrait nuire à la reprise déjà fragile de l'économie. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 1% pour le Nasdaq .IXIC , de 1,4% pour le S&P-500 .SPX et de 1,8% pour le Dow Jones .DJI . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,92% à 4.592,36 vers 11h30 GMT, un plus bas depuis le 26 mai. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 3,24% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,8%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 lâche 2,14%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 2,88% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,16%. Face à la progression rapide du coronavirus, de nouvelles restrictions devraient être instaurées par certains pays d'Europe dont la France où Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir des mesures de restriction de circulation pouvant aller jusqu'à un reconfinement quasi général du pays. En Allemagne, Angela Merkel veut obtenir l'accord des dirigeants des 16 Länder à la fermeture de tous les bars et les restaurants à partir du 4 novembre afin de freiner l'épidémie, montre un projet de résolution que Reuters a pu consulter. L'élection présidentielle américaine du 3 novembre vient renforcer le climat d'incertitude. L'indice du CBOE qui mesure la volatilité implicite du S&P-500 .VIX atteint un plus haut depuis début septembre. Si l'ancien vice-président Joe Biden a toujours une longueur d'avance sur Donald Trump, l'écart se réduit dans certains Etats jugés décisifs. "Les marchés mondiaux sont incroyablement nerveux, le mélange de cas de COVID-19 et de décès en hausse, un potentiel confinement total en France ajouté à l'incertitude à l'approche de l'élection américaine et vous avez un très mauvais contexte. Je ne m'attends pas à ce que ce soit à long terme mais la nervosité continuera jusqu'à la présidentielle et une stabilisation des chiffres du COVID-19", a déclaré John Woolfitt chez Atlantic Capital Markets. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York, Microsoft MSFT.O perd 1,6%, les prévisions pour certaines divisions ayant déçu les analystes malgré des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. UPS UPS.N , le géant américain de la livraison de colis, gagne 2,4% en avant-Bourse soutenu par un bénéfice supérieur aux attentes. General Electric GE.N prend 5,8% après avoir fait état d'un bénéfice inattendu au troisième trimestre. VALEURS EN EUROPE Dans ce contexte, les résultats trimestriels des entreprises qui continuent de pleuvoir passent au second plan. Parmi les rares valeurs du CAC 40 en hausse, Teleperformance TEPFR.PA avance de 2,04%. Le leader des centres d'appel bénéficie de l'essor du télétravail et a par ailleurs annoncé le rachat de la plate-forme de santé en ligne Health Advocate. Carrefour CARR.PA se distingue également (+1,58%) après avoir fait état de sa meilleure performance trimestrielle depuis au moins 20 ans. En baisse, PSA PEUP.PA perd 3,00% en dépit d'un recul limité de son chiffre d'affaires trimestriel, Sodexo EHXO.PA cède 4,34% après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi et Sopra Steria SOPR.PA chute de 15,83% après un troisième trimestre pénalisé par la chute de l'activité dans l'aéronautique. Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS et Fnac Darty FNAC.PA , qui auraient beaucoup à perdre d'un reconfinement en France, lâchent respectivement 5,51% et 9,99%. Ailleurs en Europe, Deutsche Bank DBKGn.DE prend 3,02% après avoir annoncé un bénéfice net inattendu et relevé sa prévision de revenus annuels pour sa division de banque d'investissement. Dans l'incapacité de donner des prévisions annuelles avec la crise sanitaire, Puma PUMG.DE perd 3,19% à Francfort et Beierdorf BEIG.DE abandonne 6,75% après des prévisions jugées trop prudentes. Les compartiments parmi les plus sensibles économiquement sont les plus touchés par la baisse du marché: l'indice Stoxx de l'automobile .SXAP perd 4,01% et celui de l'assurance .SXIP 3,07%. TAUX Face à l'incertitude économique mondiale déclenchée par le coronavirus, les investisseurs se replient sur les actifs jugés plus sûrs comme les obligations souveraines. Les annonces de la Banque centrale européenne à l'issue de sa réunion de politique monétaire sont prévues jeudi à 11h45 GMT mais les marchés anticipent un statu quo aussi bien sur les taux d'intérêt que sur l'assouplissement quantitatif, leurs attentes se focalisant sur la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, à partir de 12h30 GMT. "La pression va aller croissante sur la BCE pour qu'elle prenne de nouvelles mesures de soutien mais, objectivement, on voit mal quelle arme efficace elle pourrait dégainer face à la pandémie", ont déclaré les économistes de Saxo Banque. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd encore deux points de base, à 0,761%, à un creux d'environ deux semaines. Son équivalent allemand DE10YT=RR , taux de référence pour la zone euro, abandonne trois points de base, à -0,633%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis la mi-mars. CHANGES Le yen JPY= se renforce face au dollar pour se rapprocher d'un plus haut de six mois atteint le mois dernier. L'euro EUR= recule pour sa part de 0,42% à 1,1746 dollar, un plus bas de dix jours EUR= , pénalisé par des anticipations du retour de la France en confinement. Le dollar joue pour sa part pleinement son rôle de valeur refuge avec une progression de 0,51% face à un panier de devises de référence .DXY . PÉTROLE Les cours pétroliers évoluent en nette baisse, à un plus bas de plus de trois semaines, alors que la flambée des stocks de brut aux Etats-Unis et celle des contaminations au coronavirus alimentent les craintes d'une offre excédentaire et d'une demande de carburant plus faible. Le Brent LCOc1 perd 3,83% à 39,62 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 cède 4,6% à 37,75 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 28 OCTOBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 26880,00 -485,00 -1,77% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3336,00 -47,00 -1,39% Nasdaq-100 11465,00 -123,00 -1,06% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 27463,19 -222,19 -0,80% -3,77% S&P-500 .SPX 3390,68 +27,76 +0,83% +4,95% Nasdaq .IXIC 11431,35 +84,20 +0,74% +27,40% Nasdaq 100 11598,95 +96,62 +0,84% +32,82% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1336,27 -28,77 -2,11% -17,72% .FTEU3 Eurostoxx 50 2975,81 -94,79 -3,09% -20,54% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4581,45 -149,21 -3,15% -23,36% Dax 30 .GDAXI 11651,12 -412,45 -3,42% -12,06% FTSE .FTSE 5629,83 -99,16 -1,73% -25,36% SMI .SSMI 9719,72 -167,77 -1,70% -8,45% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1742 1,1795 -0,45% +4,75% Dlr/Yen JPY= 104,21 104,40 -0,18% -4,27% Euro/Yen 122,39 123,14 -0,61% +0,36% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9107 0,9085 +0,24% -5,90% Euro/CHF 1,0696 1,0716 -0,19% -1,44% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2973 1,3043 -0,54% -2,16% Indice $ .DXY 93,4180 92,9400 +0,51% -2,86% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 176,2800 +0,3400 FGBLc1 Bund 10 ans -0,6350 -0,0280 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7870 -0,0170 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3334 -0,0060 +30,16 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7593 -0,0190 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1486 -0,0030 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 37,77 39,57 -1,80 -4,55% -38,29% CLc1 Brent LCOc1 39,66 41,20 -1,54 -3,74% -39,94% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.