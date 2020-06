Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Actions, euro et taux en hausse, la tendance positive ne faiblit pas Reuters • 03/06/2020 à 09:55









* Le Stoxx 600 prend 1,01%, le CAC 40 gagne 1,46% * L'activité dans le secteur des services en Chine renoue avec la croissance * L'euro à plus de 1,12 dollar, le Bund à -0,385% par Laetitia Volga PARIS, 3 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse mercredi, les espoirs des investisseurs d'une reprise de l'économie continuant d'alimenter la tendance positive des derniers jours qu'aucun obstacle ne semble troubler. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 1,46% à 4.929,66 points vers 7h45 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,69% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,02%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 1,34%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,01%. Après un mois de mai faste et un début juin tout aussi positif, les places européennes évoluent à des plus hauts de trois mois. Ce rally, observé sur l'ensemble des marchés d'actions, est lié à la levée progressive des mesures de confinement à travers le monde qui favorise la reprise de l'économie mondiale, stoppée net par la pandémie. Récemment, plusieurs indicateurs économiques ont montré une légère amélioration de la conjoncture. Très suivi, l'indice PMI chinois Caixin/Markit a notamment signalé ce mercredi que l'activité du secteur des services avait rebondi en mai, à 55,0 contre 44,4 en avril, à un plus haut depuis fin 2010. Il passe pour la première fois depuis janvier au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. En Europe, les indices PMI définitifs pour le mois de mai, attendus dans la matinée, devraient confirmer la légère embellie observée le mois dernier. Cet espoir de reprise économique l'emporte pour l'instant largement sur les risques liés au regain de tensions diplomatiques et commerciales entre Washington et Pékin ainsi que sur les incertitudes créées par les manifestations parfois violentes des derniers jours aux Etats-Unis. "Les marchés financiers résistent à tout (...) La réalité, c'est que l'action des banques centrales immunise les marchés financiers pour très longtemps. On peut tout à fait avoir de mini-cycles de bear market, mais il est très improbable d'être confronté à une crise massive et durable (...) Nous sommes dans une fuite en avant en terme de politique monétaire qui devrait pour le moment continuer de profiter aux bourses mondiales, CAC 40 compris", notent les analystes de Saxo Banque. VALEURS Au niveau sectoriel en Europe, l'indice Stoxx de l'automobile .SXAP (+3%) signe la plus forte hausse devant l'assurance .SXIP (+2,5%) et les banques .SX7P (+2,2%). Renault RENA.PA (+8,32%) est de loin en tête du CAC 40 après avoir annoncé la mise en place avec un pool de banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie à 90% de l'Etat français. Axa AXAF.PA grimpe de 6,78%, l'assureur ayant surpris le marché en n'annonçant qu'une réduction de sa proposition de dividende pour 2019 quand le consensus tablait sur une annulation, expliquent les analystes de Jefferies. Le groupe français a ajouté qu'un versement de la somme complémentaire pourrait avoir lieu au quatrième trimestre, si les conditions de marché le permettent. Les analystes de Credit Suisse sont confiants dans le versement du dividence en deux tranches et considèrent cette annonce comme positive. LVMH LMVH.PA grappille 0,26% malgré une information de presse selon laquelle le leader mondial du luxe s'interroge sur son offre de rachat du joaillier américain Tiffany TIF.N dans le contexte de dégradation du marché américain liée à la pandémie de coronavirus. Technicolor TCH.PA prend 5,60%, parmi les plus fortes progressions du SBF 120 .SBF120 , le groupe ayant obtenu l'ouverture d'une période de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels. Le voyagiste TUI TUIT.L , TUIGn.DE prend 6,88% à la Bourse de Londres après avoir annoncé un accord avec Boeing BA.N pour obtenir des indemnités à la suite de l'immobilisation à travers le monde des 737 MAX. WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en hausse de 0,4% à 0,6% mercredi alors que la Bourse de New York a déjà fini dans le vert mardi sur des signes supplémentaires de déconfinement et les espoirs de reprise économique. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,05%, le S&P-500 .SPX a pris 0,82% et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,59%. Le Nasdaq, le S&P-500 et le Dow ne sont plus désormais qu'à 2%, 9% et 13% respectivement de leurs records de clôture. EN ASIE Le Nikkei à Tokyo .N225 a progressé de 1,3%, terminant à un plus haut depuis le 25 février, la faiblesse du yen et la peur de certains investisseurs de manquer le rally en cours alimentant la hausse du marché. La tendance a été positive sur l'ensemble des places asiatiques, avec notamment un gain de 2,9% pour l'indice Kospi .KS11 à Séoul alors que la Corée du Sud a dévoilé mercredi de nouvelles mesures de soutien à son économie, la quatrième au monde. CHANGES Le dollar poursuit son repli, l'appétit général pour le risque le privant de son attrait de valeur refuge. L'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de monnaies de référence .DXY recule de 0,34%. L'euro, au contraire, reste soutenu par les anticipations d'une augmentation de la taille du Programme d'achats d'urgence pandémique (PEPP) de la Banque centrale européenne (BCE) lors de la réunion du Conseil des gouverneurs jeudi. Il revient à plus de 1,12 dollar pour la première fois depuis le 16 mars. EUR= TAUX Jusqu'ici peu sensibles au rally des marchés d'actions, les rendements obligataires remontent mercredi: le taux des Treasuries à dix ans reprend ainsi près de trois points de base, à 0,7032%. Son équivalent allemand, la référence pour la zone euro, grimpe de trois points à -0,387%, après avoir touché -0,373%, un pic de sept semaines. DE10YT=RR PÉTROLE Les cours pétroliers montent à un plus haut depuis le 6 mars, portés par la perspective d'une prolongation des reductions de production par l'Opep et ses alliés et d'une augmentation de la demande mondiale. Le baril de Brent avance de 1,62% à 40,21 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 2,23% à 37,63 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h55 Indice PMI IHS Markit des mai 31,4 31,4* services définitif Indice PMI IHS Markit 31,4 31,4* composite définitif EZ 08h00 Indice PMI IHS Markit des mai 28,7 28,7* services Indice PMI IHS Markit 30,5 30,5* composite GB 08h30 Indice PMI IHS Markit des mai 28,0 27,8* services définitif Indice PMI IHS Markit 28,9 28,9* composite définitif US 12h15 Emploi privé (enquête ADP) mai -9,0 mlns -20,236 mlns 14h00 Indice ISM des services mai 44,0 41,8 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1415,01 +15,39 +1,10% -12,87% .FTEU3 Eurostoxx 50 3202,45 +43,43 +1,37% -14,49% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4931,20 +72,23 +1,49% -17,51% Dax 30 .GDAXI 12225,78 +204,50 +1,70% -7,72% FTSE .FTSE 6286,42 +66,28 +1,07% -16,65% SMI .SSMI 10059,99 +108,54 +1,09% -5,25% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 22613,76 +288,15 +1,29% -4,41% .N225 Topix .TOPX 1599,08 +11,40 +0,72% -7,10% Hong Kong .HSI 24305,41 +309,47 +1,29% -13,78% Taiwan .TWII 11320,16 +192,23 +1,73% -5,64% Séoul .KS11 2147,00 +59,81 +2,87% -2,31% Singapour .STI 2684,49 +72,86 +2,79% -16,70% Shanghaï .SSEC 2923,37 +1,97 +0,07% -4,16% Sydney .AXJO 5941,60 +106,50 +1,83% -11,11% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 25742,65 +267,63 +1,05% -9,80% S&P-500 .SPX 3080,82 +25,09 +0,82% -4,64% Nasdaq .IXIC 9608,38 +56,33 +0,59% +7,09% Nasdaq 100 .NDX 9657,31 +58,42 +0,61% +10,58% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1209 1,1169 +0,36% -0,01% Dlr/Yen JPY= 108,76 108,66 +0,09% -0,09% Euro/Yen 121,91 121,37 +0,44% -0,03% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9625 0,9621 +0,04% -0,55% Euro/CHF 1,0790 1,0747 +0,40% -0,57% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2579 1,2549 +0,24% -5,13% Indice $ .DXY 97,3240 97,6730 -0,36% +1,20% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1720,68 1727,05 -0,37% +13,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,50 -0,36 FGBLc1 Bund 10 ans -0,39 +0,03 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,65 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,02 +0,03 +36,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,70 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,17 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,62 36,81 +0,81 +2,20% -38,54% CLc1 Brent LCOc1 40,20 39,57 +0,63 +1,59% -39,12% (édité par Patrick Vignal)

