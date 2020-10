Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Accalmie en vue en Europe sous un ciel toujours menaçant Reuters • 27/10/2020 à 07:40









* Les Bourses en Europe pourraient tenter de rebondir * Elles ont fortement reculé lundi * Les craintes sanitaires restent au premier plan * Le soutien budgétaire aux Etats-Unis se fait attendre par Patrick Vignal PARIS, 27 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient s'apaiser mardi en début de séance mais les raisons de la forte baisse de la veille, à commencer par le déferlement d'une deuxième vague de la pandémie de coronavirus dans de nombreuses régions du monde, restent bien présentes. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI et le FTSE a Londres .FTSE pourraient gagner autour de 0,1% à l'ouverture. Le Dax à Francfort progresserait pour sa part de 0,3%. Les Bourses européennes ont terminé en net repli lundi après avoir creusé leurs pertes dans le sillage de Wall Street sur fond d'inquiétudes croissantes liées à la résurgence de la pandémie de coronavirus des deux côtés de l'Atlantique et à ses conséquences économiques, déjà visibles dans les indicateurs conjoncturels comme dans les annonces des entreprises cotées. L'absence persistante de progrès tangibles sur des mesures de relance aux Etats-Unis et l'approche des élections du 3 novembre ne font qu'ajouter à la nervosité des investisseurs A Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un recul de 1,91% (93,52 points) à 4.816,12 points, son plus bas niveau de clôture depuis le 30 septembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en net recul lundi, plombées par le risque sanitaire et les incertitudes sur un plan de soutien budgétaire à l'économie américaine, sans parler de l'approche de l'élection présidentielle. Le Dow Jones a abandonné 2,29% ou 650,19 points à 27.685,38 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 63,38 points, soit 1,83%, à 3.402,01 points, sa plus forte baisse quotidienne en quatre semaines. Le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 193,63 points (-1,68%) à 11.354,66 points. Le nombre des nouveaux cas d'infection par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis a atteint des niveaux sans précédent ces deux derniers jours et la ville d'El Paso, au Texas, a décidé d'un confinement de deux semaines, tandis qu'en Europe, les mesures de restriction de la circulation et de l'activité économique dans certains secteurs continuent de se multiplier. Les valeurs liées au tourisme et au transport aérien ont été particulièrement malmenées. L'indice S&P des compagnies aériennes .SPCOMAIR a chuté de 6% et les croisiéristes Carnival Corp CCL.N et Royal Caribbean Cruise RCL.N ont lâché respectivement plus de 8% et près de 10%. Les discussions sur un vaste plan de relance de l'économie américaine entre la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se sont poursuivies sans avancée majeure. L'incertitude sur l'issue de l'élection du 3 novembre a fait grimper l'indice VIX .VIX mesurant la volatilité implicite du S&P-500, considéré comme un bon baromètre de la nervosité des investisseurs, à son plus haut niveau depuis plus de sept semaines. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé quasiment inchangée et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS abandonne 0,14%. Les Bourses chinoises varient peu à l'approche de la clôture dans l'attente de nouvelles d'une séance plénière du Comité central, le plus important organe décisionnel du parti communiste au pouvoir, destinée à finaliser le plan quinquennal de développement du pays. CHANGES/TAUX Le dollar perd un peu de terrain face à un panier de référence .DXY et le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR recule légèrement dans les échanges en Asie pour repasser sous 0,8%. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut remontent chacun d'environ 0,7%, à 40,78 dollars pour le baril de Brent LCOc1 et 38,84 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate/WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Masse monétaire M3 (sur un septembre +9,6% +9,5% an) USA 14h00 Indice de confiance du octobre 102,0 101,8 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23485,80 -8,54 -0,04% -0,72% .N225 Topix 1617,53 -1,45 -0,09% -6,03% .TOPX Hong Kong 24798,47 -120,31 -0,48% -12,03% .HSI Taiwan 12875,01 -34,02 -0,26% +7,32% .TWII Séoul 2330,49 -13,42 -0,57% +6,04% .KS11 Singapour 2513,25 -10,06 -0,40% -22,02% .STI Shanghaï 3257,62 +6,50 +0,20% +6,80% .SSEC Sydney 6051,00 -104,60 -1,70% -9,47% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27685,38 -650,19 -2,29% -2,99% .DJI S&P-500 3400,97 -64,42 -1,86% +5,27% .SPX Nasdaq 11358,94 +41,81 +0,37% +26,60% .IXIC Nasdaq 100 11504,52 -188,05 -1,61% +31,74% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1377,99 -24,57 -1,75% -15,15% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3105,25 -20,12 -0,64% -17,09% 50 .STOXX50E CAC 40 4816,12 -93,52 -1,90% -19,44% .FCHI Dax 30 12177,18 -35,16 -0,29% -8,09% .GDAXI FTSE 5792,01 -68,27 -1,16% -23,21% .FTSE SMI .SSMI 9985,62 -115,91 -1,15% -5,95% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1832 1,1808 +0,20% +5,55% EUR= Dlr/Yen 104,67 104,82 -0,14% -3,83% JPY= Euro/Yen 123,88 123,80 +0,06% +1,58% EURJPY= Dlr/CHF 0,9062 0,9074 -0,13% -6,37% CHF= Euro/CHF 1,0725 1,0718 +0,07% -1,17% EURCHF= Stg/Dlr 1,3038 1,3023 +0,12% -1,67% GBP= Indice $ 92,8870 93,0450 -0,17% -3,42% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5770 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7530 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3001 -0,0080 +27,69 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8011 -0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1515 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 38,89 38,56 +0,33 +0,86% -36,46% US CLc1 Brent 40,79 40,46 +0,33 +0,82% -38,23% LCOc1 (Édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.