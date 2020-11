Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Accalmie en vue à Wall Street après l'envolée des marchés mondiaux Reuters • 10/11/2020 à 13:36









* Wall Street devrait débuter dans le désordre * L'indice Stoxx 600 gagne 0,43%, le CAC 40 à Paris 0,88% * Les annonces de Pfizer et BioNTech entretiennent les espoirs de reprise * Le climat des affaires en Allemagne recule plus que prévu par Laetitia Volga PARIS, 10 novembre (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir dans le désordre au lendemain d'une séance faste et la plupart des Bourses européennes confortent mardi à mi-séance leur forte hausse de la veille, toujours encouragées par les grands espoirs d'un vaccin contre le COVID-19 qui pourrait mettre fin aux risques économiques de la pandémie. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,7% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,2% pour le Standard & Poor's .SPX et de 1,6% pour le Nasdaq .IXIC . Lundi, les indices américains ont atteint des niveaux historiques mais la hausse s'est essoufflée en fin de séance après les propos du sénateur Mitch McConnell qui a assuré que Donald Trump était entièrement en droit d'examiner des "irrégularités" lors du scrutin présidentiel. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,88% mardi à 5.382,99 points vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI est stable et à Londres, le FTSE .FTSE prend 1,25%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,52%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,52% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,43%. Ce dernier a grimpé la veille à un plus haut depuis mars avec un gain d'environ 4% et l'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS , qui regroupe 49 marchés, a inscrit un pic historique après l'annonce par Pfizer que son candidat vaccin était efficace à 90% contre le coronavirus, selon une étude à grande échelle. "Nous avons une sorte de consolidation des marchés mais je ne pense pas que ce soit surprenant étant donné l'ampleur des mouvements de lundi. La nouvelle que nous avons reçue était clairement un grand pas en avant (...), une pièce importante du puzzle pour remettre l'économie mondiale sur pied", a déclaré Hugh Gimber chez J.P. Morgan Asset Management. La route reste toutefois encore longue avant une possible distribution d'un vaccin contre un virus qui continue de sévir essentiellement aux Etats-Unis et en Europe. La Bourse de Milan .FTMIB cède 0,39% alors que cinq régions italiennes devraient durcir mercredi leurs restrictions sanitaires, a-t-on appris lundi d'une source au ministère de la Santé. En Allemagne, face à la deuxième vague de l'épidémie, le climat des affaires s'est dégradé plus que prévu, tombant à 39,0 contre 56,1 en octobre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, Netflix NFLX.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O et Apple AAPL.O lâchent entre 1,8 et 2,3%, les investisseurs privilégiant les secteurs qui devraient le plus bénéficier d'une reprise de l'économie. VALEURS EN EUROPE Parmi les plus fortes hausses sectorielles en Europe, l'indice Stoxx des banques .SX7P gagne 2,72% avec les espoirs de retour à la normale économique et la remontée des rendements obligataires. A Paris, BNP Paribas BNPP.PA prend 4,81%, Société générale SOGN.PA 2,26% et Crédit agricole CAGR.PA 2,67%. Parmi les secteurs les plus à même de profiter d'une reprise de l'activité, l'énergie .SXEP s'adjuge encore 2,92%, les matières premières .SXPP 1,42%. Mais la performance du jour est pour le groupe d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS , dont l'action bondit de 19,74% après le rejet par les actionnaires du projet d'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros présenté en septembre par la direction. A la baisse, le compartiment des technologiques .SX8P (-1,31%) continue de souffrir de la rotation sectorielle déclenchée par les annonces de Pfizer et BioNTech: Worldline WLN.PA (-2,66%), STMicroelectronics STM.PA (-3,45%), Capgemini CAPP.PA (2,01%) et Dassault Système DAST.PA (-1,57%) figurent ainsi parmi les plus fortes baisses du CAC. Adidas ADSGn.DE perd 5,69% à Francfort, l'équipementier sportif ayant dit s'attendre à une baisse des ventes sur les trois derniers mois de l'année en raison des nouveaux confinements imposés face à la pandémie. CHANGES L'indice mesurant l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence .DXY se stabilise (+0,05%) après avoir pris 0,54% lundi. "Malgré la prise de risque, le dollar américain, monnaie refuge, enregistré des gains par rapport à ses pairs, ce qui est le contraire de ce qu'il fait normalement en cas de bonnes nouvelles. Cette dynamique pourrait s'expliquer par le fait qu'un vaccin mis au point plus tôt que prévu pourrait stopper la pandémie au premier semestre 2021 et être la lumière au bout du tunnel pour les politiques accommodantes de la Fed, qui sont à bout de souffle", a commenté Ricardo Evangelista chez ActivTrades. Parallèlement, l'euro est inchangé autour de 1,181 dollar EUR= . La livre avance d'environ 0,7% contre le dollar GBP= et contre l'euro EURGBP= , portée par le double espoir qu'un vaccin contre le coronavirus remettrait l'économie britannique sur les rails et que la Grande-Bretagne puisse conclure un accord commercial avec l'Union européenne d'ici la fin de l'année. TAUX Après avoir bondi lundi à un plus haut depuis mars, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède 1,5 point de base à 0,9425%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR accentue ses gains de la veille et monte à -0,5%, après un plus haut d'un mois à -0,484%. PÉTROLE Le marché du pétrole est orienté à la hausse, la perspective d'un vaccin contre le COVID-19 dissipant pour le moment les craintes d'un affaiblissement de la demande à court terme dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Le baril de Brent LCOc1 prend 1,32% à 42,96 dollars et celui du brut léger américain CLc1 1,09% à 40,73 dollars. Lundi, ils avaient respectivement pris 7,5% et 8,5% PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29273,00 +225,00 +0,77% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3538,00 -6,00 -0,17% Nasdaq-100 11629,50 -191,00 -1,62% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 29157,97 +834,57 +2,95% +2,17% S&P-500 .SPX 3550,50 +41,06 +1,17% +9,90% Nasdaq .IXIC 11713,78 -181,45 -1,53% +30,55% Nasdaq 100 11830,39 -260,96 -2,16% +35,47% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1480,99 +7,60 +0,52% -8,80% .FTEU3 Eurostoxx 50 3425,67 +17,76 +0,52% -8,53% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5382,99 +46,67 +0,88% -9,95% Dax 30 .GDAXI 13096,05 +0,08 +0,00% -1,15% FTSE .FTSE 6263,48 +77,19 +1,25% -16,96% SMI .SSMI 10374,44 -43,55 -0,42% -2,28% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1816 1,1813 +0,03% +5,41% Dlr/Yen JPY= 105,17 105,36 -0,18% -3,39% Euro/Yen 124,30 124,45 -0,12% +1,91% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9150 0,9133 +0,19% -5,47% Euro/CHF 1,0813 1,0787 +0,24% -0,36% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3257 1,3163 +0,71% -0,02% Indice $ .DXY 92,7730 92,7250 +0,05% -3,54% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 174,2600 -0,1000 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5000 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7250 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2517 +0,0040 +24,83 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9425 -0,0160 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1788 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 40,73 40,29 +0,44 +1,09% -33,46% CLc1 Brent LCOc1 42,96 42,40 +0,56 +1,32% -34,94% (édité par Patrick Vignal)

