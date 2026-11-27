Alors qu'approche le dernier mois de l'année 2026, de multiples événements à risque s'annoncent sur les marchés, entre données clef, une audition sous haute surveillance et des élections potentiellement décisives, alors que les opérateurs cherchent encore à évaluer l'ampleur et la nature des répercussions de l'affaire Nvidia NVDA.O .

Tour d'horizon des prochains jours pour les marchés :

1/ SECOUER LES PUCES

Comme si la guerre au Moyen-Orient, l’inflation galopante et les doutes persistants quant aux fondements financiers du secteur de l’intelligence artificielle (IA) ne déstabilisaient pas déjà assez les investisseurs, ceux-ci doivent désormais faire face au scandale Nvidia et au retour des droits de douane.

La volatilité des titres et des obligations bondit. La confiance dans les marchés d'actions est fragile. L'introduction en Bourse (IPO) très médiatisée d'Anthropic ANT.O s'est soldée par un échec. Le cours de l'action Nvidia a fluctué de manière brutale, s'envolant notamment de 31% lors de la réintégration de son directeur général Jensen Huang, avant de céder près de la moitié de ce gain sur les deux séances suivantes.

S&P a placé sous surveillance la note de crédit du géant technologique, qui est au cœur du cycle de financement du secteur de l’IA. Jensen Huang témoignera devant la commission bancaire du Sénat le 3 décembre, tandis que le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O publiera ses résultats dans la semaine à venir.

Les investisseurs pourraient avoir du mal à trouver un réconfort durable dans l’un ou l’autre de ces événements.

2/ L'EMPLOI DANS LE VISEUR

Le rapport mensuel sur le marché du travail américain est le point d’orgue des données économiques de la semaine à venir, des données dans le collimateur des investisseurs en raison de leurs implications en matière de taux d’intérêt.

Selon les économistes interrogés par Reuters, le rapport de vendredi devrait indiquer une hausse de 90.000 emplois en novembre. Les emplois non agricoles avaient bondi de 165.000 en octobre, dépassant largement les prévisions des économistes.

Ce rapport favorable sur le marché du travail, combiné à des données d’inflation systématiquement supérieures à l’objectif, soutient les anticipations d'un relèvement des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion des 8 et 9 décembre.

Des données fraîches suggérant une économie de plus en plus dynamique pourraient influencer l'ampleur de l'approche "hawkish" de la Fed, et notamment déterminer si l'institution relèvera ses taux d’un quart de point de pourcentage ou d’un demi-point, ou encore s’il y aura d’autres hausses de taux en 2027.

Les autres indicateurs économiques attendus la semaine prochaine concernent principalement l’activité manufacturière et des services, l’emploi dans le secteur privé et la confiance des consommateurs.

3/ L'ESPAGNE VOTE

Les Espagnols sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées qui pourraient voir émerger une coalition de droite remplaçant le gouvernement minoritaire dirigé par les socialistes de Pedro Sanchez, l'un des derniers dirigeants de gauche en Europe.

La décision de ce dernier de provoquer un scrutin avant l'heure a été largement perçue comme une tentative, d'une part, de tirer parti de l'élan des manifestations contre la crise du logement et, d'autre part, de réparer les dégâts politiques causés par la crise migratoire dans l'enclave nord-africaine espagnole de Ceuta, deux accidents ferroviaires meurtriers cette année et des enquêtes pour corruption visant son entourage proche.

Mais le parti du chef du gouvernement espagnol est à la traîne dans les sondages, tandis que les conservateurs du Parti populaire (PP) et le parti d’extrême droite Vox semblent bien placés pour remporter la majorité au Parlement.

Si l’économie espagnole affiche de bons résultats, le logement et l’inflation constituent les principales préoccupations des électeurs.

Une victoire du PP laisse entrevoir des baisses d’impôts et pourrait alerter les marchés sur les risques budgétaires, mais le cas de l’Espagne en la matière est moins préoccupant que ceux de la France ou l’Italie.

Une victoire des socialistes ne peut cependant être exclue et un résultat indécis risquerait d’alimenter l’incertitude et accentuer la pression sur l’euro.

4/ UN COUP DE POMPE?

Les ministres de l’Opep+ qui se réunissent dimanche à Vienne sont confrontés à des questions importantes et épineuses.

Tout d'abord, ils doivent s’accorder sur le volume de production que chaque membre peut assurer de manière durable, à la suite de la toute première évaluation des capacités de production menée par l'organisation.

Vient ensuite la question la plus importante : quel volume de production devraient-ils réellement assurer en 2027 ?

La décision s'avère difficile à prendre alors que les perspectives du marché dépendent entièrement de la rapidité avec laquelle le détroit d’Ormuz sera rouvert au trafic commercial, un facteur sur lequel l’Opep+ n’a que peu d’emprise.

Pour l’instant, le groupe devrait maintenir ses objectifs de production de pétrole inchangés au moins jusqu’au premier trimestre 2027.

Mais avec des cours du pétrole pris en étau entre une offre abondante, les menaces pesant sur les flux physiques en provenance du Moyen-Orient et les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes, la fixation des quotas pourrait s’avérer compliquée - d’autant plus que des désaccords subsistent entre membres de l’Opep+.

(Satoshi Sugiyama à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, Jesus Aguado à Madrid et Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres ; infographies par Prinz Magtulis, compilé par Amanda Cooper ; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)