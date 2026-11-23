Tandis que les soldes du "Black Friday" feront office lors de la semaine à venir de bilan de santé de la consommation mondiale et aux États-Unis en particulier, la banque centrale de Corée du Sud prendra une décision clef sur ses taux d'intérêt.

De leur côté, les tensions dans le secteur technologique continuent d'agiter les marchés.

Les opérateurs surveilleront également la course aux postes clef à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) tout en gardant un oeil sur les données d'inflation du Japon.

Tour d'horizon des prochains jours pour les marchés :

1/ LA SAISON DU "SHOPPING"

Le traditionnel "Black Friday" s'annonce jeudi comme un bilan de santé des dépenses de consommation américaines, et comme un avant-goût de la saison clef des achats de fin d'année.

Aux États-Unis, le vendredi suivant la fête de Thanksgiving est devenu un moment important pour les promotions et marque le début d'une période d'achats intense qui se prolonge jusqu’au "Cyber Monday" le lundi suivant.

La Fédération nationale du commerce de détail prévoit que les ventes au détail en novembre et décembre augmenteront de 4,2% par rapport à la période 2025, pour atteindre un total de 1.013 milliards de dollars (922,67 milliards d'euros).

Mais les investisseurs s'inquiètent de la hausse des prix, ainsi que de l'augmentation des coûts de l'énergie et des taux d’emprunt, qui pourraient freiner ces dépenses, alors qu'elles représentent environ les deux tiers de l’activité économique américaine.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont cependant progressé en octobre, tandis que les grands détaillants américains comme Target TGT.N et TJX TJX.N ont fait état cette semaine de perspectives optimistes pour la période.

Dans une semaine boursière écourtée par les fêtes, les investisseurs prendront par ailleurs connaissance mardi des derniers chiffres relatifs à la confiance des consommateurs, à la veille de la publication des données sur l'inflation PCE et d'une estimation révisée du PIB américain du troisième trimestre.

2/ AFFAIRE CONCLUE ? PAS ENCORE

Les traders qui attendent la confirmation du nom du prochain président de la BCE, sur fond de reprise de l’inflation et de crise budgétaire en France, devront patienter encore un peu.

La date limite de dépôt des candidatures pour deux postes au sein du directoire a été repoussée de mercredi à vendredi.

L'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Espagne, Pablo Hernández de Cos, est favori à la succession de Christine Lagarde et les observateurs considèrent sa nomination en tant que président de l'institution comme acquise depuis que l'Allemagne a apporté son soutien à sa candidature.

Il reste donc à pourvoir les postes de chef économiste et de responsable des opérations de marché de la BCE. L'Allemagne a proposé Markus Brunnermeier, professeur à l'université de Princeton, pour le poste actuellement occupé par Philip Lane, tandis que la France devrait pourvoir le poste restant.

L'ancienne économiste en chef de l’OCDE, Laurence Boone, et Agnès Bénassy-Quéré, seconde sous-gouverneure à la Banque de France, sont des candidates potentielles. Si l’une d’entre elles était choisie, elle serait la seule femme au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, composé de 27 membres.

3/ SURFER LA VAGUE DU "BOOM" DE L'IA

L'économie sud-coréenne a surfé sur la vague de l'IA, mais la mer se fait dangereuse alors même que les responsables de la banque centrale du pays doivent se prononcer jeudi sur les taux d’intérêt.

Les anticipations penchent désormais fortement en faveur d'une hausse de 25 points de base, à 3,25%, l'inflation s'établissant au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la banque et le gouverneur Shin Hyun Song ayant indiqué que la politique monétaire resterait restrictive jusqu’à ce que l'inflation revienne vers son objectif. Une telle décision constituerait la troisième hausse du cycle de resserrement actuel.

Le "boom" des puces d’IA a constitué un formidable moteur de croissance pour la Corée du sud. Les ventes soutenues de semi-conducteurs ont contribué à alimenter la croissance et les exportations du pays ont dépassé les 1.000 milliards de dollars cette année, en faisant le quatrième seulement à franchir ce seuil après l’Allemagne, les États-Unis et la Chine.

Mais cet essor n'est pas répercuté dans l'ensemble de l'économie sud-coréenne. La demande intérieure reste faible, et les retombées des exportations ne profitent guère à de nombreux ménages. Le moral des consommateurs a été affecté par le niveau élevé des coûts d’emprunt et des prix, tandis que les fluctuations boursières sans précédent aggravent la situation.

4/ BILAN DE SANTÉ

Les indices PMI préliminaires sur l'activité du secteur privé en novembre seront publiées lundi et permettront de dresser un bilan de santé de l'économie mondiale, qui a globalement mieux résisté au choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient que ne l'avaient prévu les investisseurs.

Les projecteurs seront notamment braqués sur l'Europe : l'activité du secteur privé a considérablement ralenti en octobre en raison d'une demande pratiquement stagnante, tandis que la hausse des coûts a pesé sur les entreprises et que la confiance a atteint son plus bas niveau depuis cinq mois.

(Infographies par Sumanta Sen, compilé par Dhara Ranasinghe et Karin Strohecker; version française Augustin Turpin)