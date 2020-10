Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT HEBDO-Les marchés tanguent dans l'attente d'une vague bleue aux USA Reuters • 16/10/2020 à 10:52









* Les marchés financiers affrontent des turbulences * Les craintes sanitaires redoublent en Europe * La présidentielle américaine au centre des attentions * Les investisseurs misent sur une vague démocrate * Certains analystes optimistes, d'autres plus prudents par Patrick Vignal PARIS, 16 octobre (Reuters) - Les marchés traversent une période de turbulences en misant sur une large victoire du camp démocrate à l'élection présidentielle américaine susceptible de ramener un peu de sérénité. Longtemps hésitants face au combat du 3 novembre entre Donald Trump et Joe Biden, les investisseur tablent désormais clairement sur une vague bleue, un "blue sweep" qui permettrait aux démocrates de prendre le contrôle du Sénat. Ce scénario présente le double avantage de réduire le risque d'un scrutin contesté et d'augmenter la probabilité de voir les parlementaires américains se mettre rapidement d'accord sur un nouveau plan de soutien à la première économie du monde. Si la victoire de Joe Biden peut se traduire par un alourdissement de la fiscalité pour les entreprises, elle offrirait la promesse, du point de vue des marchés, d'une politique commerciale plus traditionnelle et d'une approche moins tendue des relations avec la Chine, complète Kristina Hooper, responsable globale de la stratégie de marché pour Invesco. Joe Biden maintient son avantage dans les sondages, deux interventions télévisées séparées des deux rivaux, jeudi, n'ayant pas changé la donne mais ayant tout de même permis au candidat démocrate d'insister sur la mauvaise gestion par le président sortant de la crise sanitaire. Un dernier débat entre les deux hommes doit se tenir jeudi dans le Tennessee. En attendant le verdict des urnes aux Etats-Unis, l'environnement de marché reste obscurci par la résurgence de la pandémie de coronavirus, notamment en Europe, où elle a conduit plusieurs gouvernements à renforcer les restrictions sur les déplacements. LE COUVRE-FEU EN FRANCE FAIT CHUTER LE CAC 40 L'annonce de l'instauration en France d'un couvre-feu menaçant de pénaliser davantage les secteurs en première ligne dans la crise sanitaire a ainsi fait reculer le CAC 40 de plus de 2% jeudi. Des indicateurs économiques peu rassurants, notamment du côté de l'emploi aux Etats-Unis, et les difficiles négociations entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit ont également entretenu l'aversion au risque sur les marchés. Si l'horizon immédiat paraît bouché, il pourrait s'éclaircir une fois levées les incertitudes de court terme, estime Erick Muller, directeur des produits et de la stratégie d'investissement chez Muzinich & Co. "Les facteurs de long terme sont plus favorables, notamment du côté des bénéfices des entreprises, qui devraient être moins mauvais sur l'ensemble de l'année que ce l'on craignait à la fin du premier trimestre", dit-il. La saison des publications du troisième trimestre qui bat son plein paraît lui donner raison. Toujours sur une note optimiste, les nouvelles vagues de contaminations par le COVID-19 sont certes inquiétantes mais elles devraient être maîtrisées par des mesures ciblées, qui éviteraient le recours à de nouveaux confinements nationaux, dit-on chez Aviva Investors. LES MARCHÉS DANS L'ATTENTE D'UN CATALYSEUR Les risques de révision à la baisse des perspectives économiques ont diminué depuis l'été et les prévisions pourraient même être révisées à la hausse si des vaccins efficaces pouvaient être développés et distribués début 2021, selon la branche de gestion d'actifs de l'assureur britannique. "Si le calendrier reste très incertain, les perspectives d'une 'nouvelle normalité' post COVID-19 devraient faire l'objet d'une attention croissante au cours des trimestres à venir", ajoute la société de gestion. D'autres sont plus prudents, estimant qu'il est trop tôt pour revenir sur les actifs risqués en l'absence d'un catalyseur permettant aux marchés financiers de repartir de l'avant. La capacité des banques centrales à soutenir les marchés avec des plans de relance massifs diminue et les excédents de liquidité qui avaient contribué à faire grimper les prix des actions demeurent conséquents mais n'augmentent plus, fait ainsi valoir Peter van der Welle, stratège de Robeco. Les probabilités implicites signalées par le marché des options montrent clairement que les risques sont orientés à la baisse pour les trois prochains mois, tant pour le S&P-500 .SPX , indice boursier de référence des gérants américains, que pour le marché de la dette spéculative ("high yield"), souligne-t-il. "Dans un marché qui est à court de carburant, les perspectives à court terme ne mènent pas loin", dit-il. "Nous attendons des points d'entrés plus attractifs pour prendre davantage de risque." (édité par Marc Angrand)

