Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT HEBDO-Les marchés piétinent en guettant les banques centrales Reuters • 04/12/2020 à 10:00









* L'euphorie du mois de novembre est retombée * La BCE ouvre le bal monétaire de fin d'année * Elle pourrait augmenter ses achats d'actifs * La Fed s'inquiète pour l'économie américaine * L'environnement demeure favorable aux actifs risqués par Patrick Vignal PARIS, 4 décembre (Reuters) - Après avoir vécu un mois de novembre historique, portés par les espoirs d'une sortie prochaine de la crise sanitaire, les marchés financiers ont entamé décembre sur une note prudente, les investisseurs attendant de nouvelles mesures de la part des grandes banques centrales pour repartir à l'achat. Les avancées vers un vaccin contre le coronavirus sont désormais largement intégrées dans les cours même si des incertitudes demeurent, comme vient de l'illustrer Pfizer PFE.N en divisant par deux le nombre de doses qu'il compte produire d'ici à la fin de l'année. Le catalyseur dont les marchés ont besoin pour terminer en beauté une année hors normes pourrait venir des annonces que s'apprêtent à faire la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale. La BCE, qui ouvrira le bal monétaire de fin d'année le 10 décembre, a déjà fait savoir qu'elle recalibrerait les instruments monétaires à sa disposition au moment où la zone euro s'apprête à retourner en récession. L'institution de Francfort pourrait annoncer qu'elle augmente de 500 miliards d'euros le montant des actifs qu'elle achète en urgence pour limiter les dégâts économiques de la crise sanitaire, dit-on chez UBS. Le montant du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) serait ainsi porté à 1.850 milliards contre contre 1.350 milliards d'euros précédemment et serait prolongé de six mois, jusqu'à décembre 2021, selon le numéro un mondial de la gestion de fortune. La banque centrale pourrait annoncer en outre qu'elle prolonge jusqu'à mi-2022 ses opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO), qui sont des facilités de crédit proposées aux banques, toujours selon UBS. POWELL S'ATTEND À DES MOIS DIFFICILES Il faudra patienter jusqu'au 16 decembre pour entendre les annonces de la Fed, qui s'inquiète elle aussi pour les perspectives économiques à court terme et devrait, tout comme la BCE, réaffirmer sa posture accommodante. Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, vient en effet de répéter qu'il s'attendait à des mois difficiles avec un ralentissement de la reprise économique aux Etats-Unis et encore des obstacles à franchir avant la distribution de masse d'un vaccin contre le COVID-19. Janet Yellen, qui a cédé sa place à Jerome Powell à la tête de la Fed en 2018, s'apprête pour sa part à prendre le poste de secrétaire au Trésor sous l'administration Biden. Les conditions sont ainsi réunies pour que l'alliance entre action monétaire et budgétaire qui a marqué 2020 se prolonge en 2021, aux Etats-Unis mais aussi en Europe, où la présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'ignore rien des subtilités de la politique. Les réponses rapides, massives et coordonnées apportées par les banques centrales et les gouvernements pour limiter les dégâts économiques de la crise du coronavirus annoncent une nouvelle ère, selon Florent Delorme, macro-stratégiste de la société de gestion M&G. "La grande rupture que l'année 2020 a introduite est le passage à une politique économique couplant liquidité monétaire abondante et relance budgétaire, le tout permis par un monde structurellement déflationniste et par une certaine coordination mondiale sur la question", a-t-il dit à Reuters. LE CLIMAT RESTE FAVORABLE AUX ACTIONS Ce changement de paradigme a naturellement des conséquences sur les marchés puisqu'il dessine un environnement favorable aux actifs financiers, à commencer par les actions. Les sociétés de gestion qui publient en ce moment leurs perspectives économiques pour 2021 ne s'y trompent pas, privilégiant toutes les actifs risqués en misant à la fois sur un rebond de l'économie, une liquidité abondante et un soutien budgétaire toujours présent. Les actions émergentes, depuis des années à la traîne de celles des pays développés, devraient surperformer les actions américaines l'année prochaine, selon Christophe Moulin, responsable de la gestion multi-actifs du pôle MAQS (multi-actifs, quantitatif et solutions) de BNP Paribas Asset Management. Les matières premières, décotées elles aussi et connues pour surperformer dans la phase initiale d'un rebond économique, ont également les faveurs de la société de gestion. Le pétrole n'a pas attendu 2021 pour repartir à la hausse, favorisé à la fois par des espoirs d'une reprise de la demande et par la décision de l'Opep et de ses alliés de n'augmenter que modérément leur production à partir du mois de janvier. LCOc1 CLc1 Les matières premières et les économies émergentes pourraient bénéficier en outre de la tendance baissière du dollar, qui se confirme et vient de permettre à l'euro de franchir le seuil de 1,21 dollar pour la première fois depuis 2018. .DXY EUR= LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants et analystes (édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.