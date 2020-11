Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT HEBDO-Les marchés amorcent un retour vers la normalité Reuters • 27/11/2020 à 11:11









* Le calme revient sur les marchés d'actions * Les incertitudes n'ont pas totalement disparu * Powell et Mnuchin attendus devant le Sénat américain * Le plan de relance européen au menu de l'Eurogroupe * Les PMI européens de novembre également à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 27 novembre (Reuters) - Un calme inhabituel a régné ces derniers jours sur les marchés financiers, comme s'ils se préparaient déjà à tourner le dos à une année particulièrement turbulente pour reprendre leurs vieilles habitudes. Une semaine écourtée par la fête de Thanksgiving, annonciatrice des réjouissances de fin d'année, a été marquée par des séances sans grand relief alors que s'achève un mois faste pour les indices boursiers, portés par la levée des incertitudes politiques aux Etats-Unis et l'espoir de l'introduction prochaine d'un vaccin contre le coronavirus. Ces bonnes nouvelles paraissent désormais largement intégrées dans les cours et les investisseurs appuient sur pause en attendant un catalyseur pour se déterminer sur la direction à prendre. Même si quelques doutes persistent, la plupart des intervenants de marché misent désormais sur l'usage généralisé au premier semestre 2021 d'un vaccin qui ramènera le COVID-19 à la raison et favorisera un redémarrage de l'économie. "C'est aujourd'hui une certitude que l'on sortira de la crise sanitaire", affirme Franck Dixmier, directeur des investissement obligataires chez Allianz Global Investors. L'optimisme des marchés financiers a de quoi surprendre, les valorisations, qui ont retrouvé leur niveaux d'avant la pandémie tant sur les actions que sur le marché du crédit, pouvant paraître élevées. Les investisseurs savent cependant pouvoir compter sur un soutien durable des banques centrales et des gouvernements, même si la stimulation budgétaire pourrait ralentir quelque peu. "Les programmes d'urgence dureront tant que la crise sera là", dit Franck Dixmier, qui prévoit l'annonce de mesures de soutien supplémentaires par la Banque centrale européenne (BCE) dès le mois de décembre. LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN SE FAIT ATTENDRE La Réserve fédérale américaine devrait elle aussi en faire davantage, selon lui, même si le Trésor vient de lui mettre des bâtons dans les roues en lui demandant la restitution de fonds d'urgence contre le coronavirus non utilisés. Dans ce contexte tendu, les marchés suivront avec attention, mardi, l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, par la commission bancaire du Sénat. Du côté de la relance budgétaire, Franck Dixmier pense que la Pologne et la Hongrie finiront par lever leur opposition au plan de relance européen de 750 milliards d'euros, un sujet qui devrait dominer les débats lors de la réunion de l'Eurogroupe qui se tiendra lundi à Bruxelles. Aux Etats-Unis, où Donald Trump paraît accepter sa défaite et où s'amorce une transition vers une administration Biden, un programme de soutien de 500 milliards de dollars, qui pourrait être suffisant, devrait voir le jour début 2021, pense Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier. "Ce qui va caractériser 2021, c'est le rattrapage économique quand l'épidémie sera sous contrôle", dit-il. "Au début, on aura le meilleur des mondes avec à la fois un outil décisif pour contrôler la pandémie et davantage de soutien budgétaire." En attendant, les résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois de novembre, qui seront publiés mardi et jeudi, devraient renforcer le scénario d'un retour de la zone euro en récession au quatrième trimestre. A court terme, les incertitudes restent nombreuses, non seulement sur les perspectives économiques mais également sur le front des vaccins après l'annonce par AstraZeneca AZN.L du lancement probable d'un nouvel essai international pour évaluer l'efficacité du sien, plusieurs scientifiques ayant émis des doutes sur la fiabilité des résultats encourageants publiés quelques jours plus tôt par le groupe pharmaceutique. La pandémie de coronavirus, non plus, n'a pas dit son dernier mot, même si le pic de la deuxième vague paraît passé dans plusieurs pays dont la France, où les mesures de restriction vont être progressivement allégées. Voir aussi : LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants et analystes ENTRETIEN MARCHÉS-Le meilleur des mondes pour commencer 2021-Lombard Odier (édité par Blandine Hénault)

