POINT HEBDO-La Chine souffle le chaud et le froid sur des marchés fébriles

* Le bilan de l'épidémie de coronavirus ne cesse de grimper * Les menaces pour l'économie mondiale sont réelles * Les effets sur les marchés d'actions se font déjà sentir * La Chine s'évertue à éviter une panique générale par Patrick Vignal PARIS, 7 février (Reuters) - La Chine joue à la fois les patients et les docteurs en ce début d'année sur des marchés financiers qu'elle a d'abord inquiétés avec le virus apparu sur son sol puis rassurés en évoquant l'espoir d'un traitement et en jouant les bons élèves sur le front commercial. Le fait que le Stoxx 600 .STOXX ait progressé de quelque 2% depuis le début de l'année a de quoi surprendre, de même que les quatre séances de hausse que les Bourses européennes avaient alignées avant de marquer le pas vendredi. Le bilan du virus, qui avait fait plus de 600 morts et contaminé plus de 30.000 morts jeudi selon le décompte fourni par Pékin, ne cesse pourtant de s'alourdir et les menaces qu'il fait peser sur l'économie sont bien réelles avec des villes confinées, des vols annulés, des usines fermées et des chaînes d'approvisionnement perturbées. Les retombées économiques sont difficiles à évaluer avec précision mais il apparaît déjà qu'elles seront plus importantes que celles de l'épidémie de Sras en 2003, dit-on chez ING. Avec 8.100 cas et 774 morts, le Sras avait amputé le produit intérieur brut (PIB) chinois de 1,2 point de pourcentage et la croissance mondiale de 20 points de base. "Le problème, c'est que la Chine a changé de taille", explique Julien Manceaux, économiste d'ING. "En 2003, elle représentait 4% du PIB mondial, contre 16% aujourd'hui." En Bourse, certains secteurs fortement exposés à la Chine comme l'automobile, l'énergie et les matières premières en général sont déjà frappés de plein fouet. Les marchés dans leur ensemble n'en résistent pas moins remarquablement à la panique générale, aidés en cela de plusieurs manières par les autorités de Pékin. Critiquée pour son absence de réactivité et de transparence lors de l'épidémie de Sras, la Chine a fait cette fois les choses en grand en organisant la plus grande opération de quarantaine collective jamais mise en place, avec plus de 40 millions d'habitants concernés, sans parler des hôpitaux géants qui sortent de terre en quelque jours et des drones qui veillent à ce que la population respecte scrupuleusement les consignes en matière d'hygiène. Dans leurs laboratoires, les chercheurs travaillent parallèlement d'arrache-pied et auraient déjà mis au point, selon les médias chinois, un traitement efficace, ce qu'a cependant mis en doute l'Organisation mondiale de la santé. Les marchés ont été rassurés en outre par l'annonce par la Chine qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires prélevés depuis l'an dernier sur plus de 1.700 produits américains, conformément aux engagements pris dans l'accord commercial dit de "phase 1" conclu avec les Etats-Unis. LE SOUTIEN MONÉTAIRE RESTE EN PLACE De son côté, la banque centrale chinoise, qui a déjà injecté 1.200 milliards de yuans (154 milliards d'euros) de liquidités sur les marchés et réduit le taux de ses prises en pension inversées, se tient prête à rassurer les investisseurs par d'autres mesures de stimulation. La Banque centrale européenne (BCE) a affirmé pour sa part par la voix de sa présidente, Christine Lagarde, que le soutien apporté par sa politique monétaire ultra-accommodante demeurait nécessaire pour protéger la zone euro des vents contraires. La Réserve fédérale américaine tiendra sans doute un discours similaire lorsque son président, Jerome Powell, prendra la parole devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, mardi, puis face à la commission bancaire du Sénat, le lendemain. Si la croissance économique des Etats-Unis reste relativement robuste, celle de la zone euro reste paraît plus fragile. L'on observe toutefois dans l'union monétaire de premiers signes de stabilisation même si l'épidémie de coronavirus assombrit l'horizon, a déclaré jeudi Christine Lagarde. Dans ce contexte, les investisseurs européens prendront connaissance vendredi prochain de premières estimations de la croissance du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre 2019 en Allemagne et dans la zone euro. Certains indicateurs sont plutôt inquiétants, notamment les chiffres de la production industrielle en Allemagne, qui a connu en décembre sa contraction la plus marquée depuis plus de dix ans. LE REBOND POURRAIT SE FAIRE ATTENDRE Déjà en première ligne sur le front commercial, la première économie d'Europe, très dépendante du marché chinois, pourrait souffrir encore de l'impact de l'épidémie de coronavirus. "Je ne sais pas combien de temps cela va durer mais tous les jours, il y a quelque 2.000 personnes contaminées et 50 morts de plus, cela va à une vitesse incroyable et le pic n'est pas passé", dit Catherine Garrigues, responsable de la gestion actions Europe, stratégie conviction, pour Allianz Global Investors. Dans ces conditions, il est difficile de croire, selon elle, que la reprise économique en zone euro, à laquelle les investisseurs voulaient tant croire en début d'année, se matérialisera dans les prochaines semaines. "La perspective d'un rebond a fait long feu", dit-elle. "Il est a minima repoussé au deuxième trimestre." La gérante dit espérer que la crise sanitaire contribuera à réfléchir à de nouveaux systèmes d'échanges à la lumière des chocs répétés que subit une économie dont la mondialisation paraît remise en question. "Ce virus, comme la guerre commerciale, fait également beaucoup réfléchir sur l'organisation du capitalisme dans le monde et sur la complexité des chaînes d'approvisionnement globales", fait-elle valoir. (édité par Marc Angrand)

