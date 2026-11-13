POINT HEBDO-Entre crise chez Nvidia et début boursier d'Anthropic, les marchés toujours suspendus à l'IA

Des répercussions de la démission fracassante de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O aux débuts en Bourse d'Anthropic, le secteur technologique continue de tirer les ficelles des marchés financiers.

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping doivent se rencontrer à Shenzhen, lors de la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), tandis qu'un sommet entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) à Bruxelles pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans les relations post-Brexit.

Tour d'horizon des prochains jours pour les marchés :

1/ DÉFIS DE L'IA

Dans les prochains jours, le secteur chancelant de l'IA devra faire face à deux épreuves cruciales : l'introduction en Bourse de la start-up d'IA Anthropic et la publication des résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs Nvidia, dont le patron a été poussé à démissionner dans la tourmente d'un scandale concernant ses relations extraconjugales, et plus particulièrement celle qu'il aurait entretenue avec une espionne chinoise présumée.

L'IPO d' Anthropic devrait valoriser le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1.400 milliards de dollars, et l'action devrait être cotée au Nasdaq dès jeudi prochain.

Ce début boursier fournira un indicateur précieux de la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA, qui a connu d'énormes fluctuations ces dernières semaines en raison des doutes quant à la viabilité des dépenses d'investissement colossales et des craintes d'un renforcement de la réglementation sous un Congrès démocrate aux États-Unis.

La démission de Jensen Huang a porté un coup dur supplémentaire, en raison de son statut de figure emblématique du secteur. De même, les résultats du fabricant de puces, attendus mardi, pourraient constituer une nouvelle source de volatilité, en raison des liens qui unissent Nvidia aux entreprises de l'ensemble de l'écosystème de l'IA, et, par la même occasion, compliquer encore davantage les débuts de la directrice générale par intérim, Colette Kress .

2/ RENCONTRE AU SOMMET

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping devraient se rencontrer en marge de la conférence de l'APEC à Shenzhen, en Chine, prévue les 18 et 19 novembre, lors de ce qui sera leur troisième rencontre en face à face cette année.

Cette réunion interviendra alors que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat pourrait renforcer la position de Pékin dans les négociations commerciales avec Washington et amener les démocrates à faire pression sur la Maison blanche pour qu'elle autorise une vente d'armes à Taïwan.

Donald Trump a affirmé vouloir aborder la question de la fin de la guerre en Iran, en impliquant éventuellement le président russe Vladimir Poutine.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a de son côté déclaré que les deux dirigeants allaient lancer un nouveau dialogue sur les risques liés à l'IA.

Mais cela soulève à nouveau la question délicate de Nvidia, et de la vente de ses puissantes puces d'IA à une université liée à l'armée chinoise figurant déjà sur une liste noire américaine.

3/ RÉPIT OU TENDANCE ?

Les nouveaux espoirs concernant la diplomatie au Moyen-Orient et le ralentissement de la demande aux États-Unis ont fait baisser les cours du pétrole, même si leur évolution a été mouvementée.

Les prix du brut ont touché leur plus bas niveau depuis deux mois ces derniers jours, autour des 90 dollars le baril, ce qui témoigne d'un certain apaisement des pressions inflationnistes, alors qu'une grande partie de l'hémisphère nord se prépare à affronter les prochaines vagues de froid hivernal.

La production de pétrole des pays de l'Opep+ a bondi en octobre, tirée par une hausse de l'offre saoudienne.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que le marché mondial du pétrole renouera avec un excédent au quatrième trimestre 2026, les exportations du Moyen-Orient se redressant plus rapidement que la demande internationale malgré la poursuite des attaques contre le transport maritime.

Les frappes contre des infrastructures saoudiennes perpétrées par les rebelles houthis du Yémen, les fréquentes attaques contre des pétroliers dans le Golfe et les perturbations persistantes liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine rappellent toutefois que de nouvelles perturbations pourraient rapidement raviver la pression sur les prix.

4/ UN NOUVEAU CHAPITRE ?

Les dirigeants de l'UE et du Royaume-Uni se réuniront vendredi à Bruxelles lors d'un sommet où le renforcement des liens après le Brexit figurera en bonne place à l'ordre du jour.

Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, qui a même évoqué l'idée d'une réintégration dans l'UE, affirme qu'il se battra pour parvenir à un accord visant à améliorer les relations commerciales entre les deux parties. Le ministre des Finances, John Healey, a pour sa part souligné que le sommet aura pour objectif de renforcer la coopération.

Les dirigeants britanniques semblent disposés à aborder tous les sujets, des normes alimentaires à la libre circulation, et leurs homologues européens semblent également ouverts à cette idée.

Sur les marchés, la livre sterling pourrait encore s'apprécier si des signes d'un rapprochement plus étroit se manifestent.

Des données clés sur l'économie britannique sont également attendues la semaine prochaine, notamment les chiffres de l'inflation, qui seront publiées mercredi.

5/ PHÉNOMÈNE CULTUREL

La sortie de Grand Theft Auto VI est imminente et l'engouement autour de ce qui est sans aucun doute un phénomène culturel est palpable.

Avec un budget qui, selon les rumeurs, se oscillerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars, le jeu vidéo s'apprête à devenir le produit de divertissement, tous genres confondus, le plus cher jamais réalisé.

Et pour cause : le produit est incroyablement lucratif. GTA V a généré 10 milliards de dollars de recettes et le nouvel opus, qui sortira jeudi, pourrait rapporter plus de 5 milliards de dollars de ventes dès sa première semaine, selon certains analystes du secteur.

Sorti juste à temps pour les fêtes de fin d'année, ce jeu vidéo constituera également un formidable coup de pouce pour Sony et Microsoft, les fabricants de la PlayStation et de la Xbox, mais pas pour Nintendo, dont le remake du jeu culte "The Legend of Zelda", "Ocarina of Time" , acclamé par la critique, vient tout juste de sortir.

(Infographies par Maynak Munjal, compilé par Dhara Ranasinghe ; version française Diana Mandia)