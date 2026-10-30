POINT DE VUE-Trump avait vanté un accord pétrolier record avec le Venezuela. Aujourd'hui, la réalité s'impose peu à peu.

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* La société pétrolière peu connue NABEP s'engage à quadrupler sa production pour atteindre plus d'un million de barils par jour

* Selon un expert pétrolier, seuls environ 10 milliards de barils sont réalistement exploitables d’ici 25 ans

* NABEP doit faire face à des difficultés pour recruter du personnel et remettre en état ses infrastructures délabrées

par Marianna Parraga, Mircely Guanipa et Mariela Nava

Le président Donald Trump l’a qualifié de plus gros contrat pétrolier de l’histoire: 17 gisements vénézuéliens recelant quelque 64 milliards de barils de réserves, confiés à une seule entreprise.

C’est à North American Blue Energy Partners, une société peu connue dirigée par l’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt – qui faisait jusqu’à récemment l’objet d’enquêtes américaines pour blanchiment d’argent concernant des fonds détournés de la compagnie pétrolière publique PDVSA –, qu’il revient de mener à bien ce projet. L’accord conclu entre la société et Washington accorde aux États-Unis une participation de 35 % dans sa société mère et le droit d’acheter 20 % de la production au prix de revient.

La NABEP affirme qu’elle va quadrupler sa production de pétrole pour la porter à plus d’un million de barils par jour (b/j), contre environ 224 000 b/j à la mi-octobre.

Cela s’avérera bien plus difficile que ne l’ont laissé entendre Trump et la NABEP, selon des entretiens menés par Reuters auprès de 15 travailleurs du secteur pétrolier, sous-traitants, financiers et experts du secteur. Huit d’entre eux — sept travailleurs des champs pétroliers et sous-traitants, ainsi qu’un partenaire commercial connaissant bien les activités de la NABEP — ont déclaré que l’entreprise avait des dettes envers ses sous-traitants et qu’elle peinait à recruter du personnel et à réparer ses infrastructures.

Même les chiffres officiels des réserves cités par Trump pourraient surestimer le potentiel.

Seuls environ 10 milliards de barils peuvent être exploités de manière réaliste au cours de la période de 25 ans autorisée par la législation vénézuélienne pour les projets pétroliers, a déclaré à Reuters Francisco Monaldi, directeur du programme «Latin America Energy Program» au Baker Institute de l’université Rice. “Et seulement si tout se passe comme prévu”, a-t-il ajouté.

Terry Wade, porte-parole de NABEP, a déclaré à Reuters que la société était sur la bonne voie. “Nous sommes à l’avant-garde d’une renaissance de l’industrie pétrolière vénézuélienne”, a-t-il déclaré.

La NABEP doit faire face à une série de défis de taille, ont indiqué les acteurs du secteur. L’entreprise doit lever des capitaux; se disputer les plateformes de forage, les équipements et les centrales électriques; mener à bien une longue liste de réparations sur des infrastructures délabrées; et augmenter rapidement ses effectifs dans un pays qui a connu un exode de personnel qualifié depuis des décennies.

L’ancien ministre vénézuélien de l’Énergie , Humberto Calderón Berti, a déclaré lors d’une conférence en septembre qu’il était convaincu que “l’accord ne durerait pas longtemps”, invoquant le manque de compétences techniques de l’entreprise et son expérience encore limitée.

Autrefois détenue par un magnat de l’asphalte, NABEP a fait son entrée dans le secteur énergétique vénézuélien en 2024 avec trois projets faisant l’objet de contrats conclus avec Nicolás Maduro, l’ancien président renversé par les forces militaires américaines en janvier. Elle a pris le contrôle opérationnel de 14 gisements supplémentaires le 1er octobre, en vertu d’accords conclus avec le gouvernement vénézuélien qui, selon elle, comprenaient des objectifs de production.

Selon les travailleurs des champs pétroliers, les sous-traitants et l’associé commercial, l’entreprise s’est appuyée sur des sous-traitants locaux pour recruter du personnel, se procurer du matériel et prendre les décisions opérationnelles courantes.

Trois de ces travailleurs et le partenaire commercial ont déclaré que NABEP avait des dettes envers certains de ces partenaires commerciaux. Reuters n’a pas pu déterminer le montant de ces dettes.

M. Wade a déclaré que le réseau de fournisseurs de NABEP s’élargissait parallèlement à la migration vers un nouveau système de paiement. “Toutes les factures sont payées, et tout problème sera résolu”, a-t-il ajouté.

La société, qui n’est pas cotée en bourse, affirme avoir investi 1 milliard de dollars de ses propres fonds depuis 2024 et prévoit d’augmenter le montant qu’elle réinvestit chaque année de près de 50 % afin d’atteindre ses objectifs.

Le ministère vénézuélien du Pétrole et la société publique PDVSA n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a défendu cet accord.

Le vice-président de PDVSA, Jovanny Martinez, a déclaré cette semaine aux médias d’État que NABEP pourrait atteindre son objectif d’un million de barils par jour d’ici six à sept ans. Cependant, environ 80 % des quelque 4 000 puits inactifs du bassin de Maracaibo, l’une des régions où la société opère, ont besoin d’être remis en état.

La production totale de brut du pays stagne depuis quelques mois à environ 1,2 million de barils par jour, selon les chiffres officiels.

La chef de file de l’opposition, Maria Corina Machado, de retour au Venezuela cette semaine, a déclaré jeudi à Caracas aux journalistes qu’elle n’avait pas vu le contrat de la NABEP, mais que celui-ci manquait de transparence. “Bien sûr que nous voulons des investissements. La question est de savoir comment et avec qui”, a-t-elle déclaré.

La porte-parole de la Maison Blanche, Taylor Rogers, a déclaré: “La production est en hausse et cet accord porte déjà ses fruits pour le peuple américain.”

NABEP affirme employer directement environ 5 000 personnes et plus de 10 000 sous-traitants. L’entreprise a recruté ces dernières semaines du personnel administratif issu de PDVSA, ont indiqué trois personnes au fait de ce recrutement. Elle s’empresse de recruter le personnel technique et les travailleurs de terrain nécessaires à son expansion, ont-elles ajouté.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX, DE NOUVELLES PLATEFORMES

La production pétrolière devrait augmenter à Junín Sur, dans la ceinture de l’Orénoque, où se concentre principalement l’expansion de la NABEP. Mais les progrès dans le bassin de Maracaibo , fortement pollué et vieillissant, prendront probablement plus de temps. À Petrozamora, trois travailleurs ont décrit des engins lourds à l’arrêt, des installations endommagées, des fuites de pétrole et des retards de paiement de la NABEP envers ses fournisseurs.

M. Wade a déclaré que Petrozamora mettait en œuvre un plan d’amélioration et que la NABEP avait installé de nouveaux équipements sur le lac de Maracaibo.

M. Betancourt, en visite à Petrozamora la semaine dernière, a déclaré que la production y avait atteint 115 000 barils par jour, contre 98 000 en septembre, selon les données internes de PDVSA. Il n’a toutefois pas communiqué d’objectifs à long terme.

Une analyse par satellite réalisée début octobre par une société de renseignement spécialisée dans le Venezuela n’a révélé aucune infrastructure de forage sur sept des 17 gisements. Junín Sur disposait d’une plate-forme de forage, tandis qu’ , ainsi que du matériel de forage provenant d’un ancien exploitant, se trouvaient toujours sur le lac Maracaibo.

La NABEP affirme avoir mobilisé 60 plates-formes de forage et 70 engins lourds qui arriveront par lots. Des images prises par drone et des photos fournies par la société, datant de la seconde quinzaine d’octobre, montraient des plates-formes de forage et un groupe de puits à Junín Sur, ainsi qu’une barge de forage sur le lac Maracaibo. La société a indiqué que trois plates-formes de forage étaient en activité à Orinoco et que trois autres viendraient bientôt s’y ajouter.

Elle a précisé que sa filiale disposait également de 13 appareils de reconditionnement de puits, utilisés pour réparer et préparer les puits existants, et qu’elle attendait 15 appareils supplémentaires remis à neuf et entièrement inspectés.

Six des nouvelles zones de la NABEP sont des territoires vierges, éloignés des routes et des infrastructures pétrolières, ce qui rend encore plus difficile la relance de la production.

OBSTACLES LIÉS AU FINANCEMENT ET À LA RÉPUTATION

NABEP aura besoin de partenaires solides et d’un financement massif, a déclaré un banquier impliqué dans le financement de projets énergétiques et la restructuration de la dette au Venezuela.

La société affirme qu’elle prévoit de développer simultanément les 17 grands gisements pétroliers. Une telle tâche constituerait un défi même pour les géants pétroliers tels que Chevron CVX.N , ExxonMobil XOM.N ou ConocoPhillips

COP.N , ont déclaré cinq experts du secteur à Reuters.

Trois personnes ont indiqué que NABEP avait rencontré des difficultés pour ouvrir des comptes bancaires à la suite d’enquêtes menées aux États-Unis et en Europe sur les relations passées de Betancourt avec le gouvernement vénézuélien.

M. Betancourt a fait l’objet d’une enquête aux États-Unis dans le cadre d’un projet présumé visant à détourner plus d’un milliard de dollars de la société vénézuélienne PDVSA. Cette enquête a été suspendue cette année. L’homme d’affaires a également fait l’objet d’une enquête en Suisse pour blanchiment d’argent.

Il n’a jamais été inculpé d’aucun crime dans aucune juridiction.

M. Wade a déclaré que la société avait accès à des banques étrangères, sans donner plus de détails.

La NABEP pourrait également rencontrer des difficultés à s’associer à Washington. Lorsque la première cargaison de brut prévue par l’accord est arrivée au Texas mardi, Donald Trump a qualifié ce million de barils de “cadeau”. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le gouvernement l’avait reçue gratuitement.

La NABEP a d’abord déclaré que le pétrole avait été livré en vertu du droit de Washington d’acheter une partie de la production de la société à prix coûtant. Elle a ensuite précisé qu’elle avait cédé cette cargaison aux États-Unis sans frais pour le contribuable américain “afin de reconnaître le caractère historique de l’accord”.

C’était un début révélateur: la NABEP pompe peut-être le pétrole, mais c’est Washington qui semble mener la danse.

“Au vainqueur revient le butin, n’est-ce pas?”, a déclaré Trump au port de Corpus Christi, alors qu’il se rendait à un meeting électoral.