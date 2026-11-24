POINT DE VUE-De la puissance motrice à la puissance de feu, le Japon entraîne les équipementiers automobiles dans un vaste programme de réarmement

Pendant des années, le fabricant japonais Aster a tiré ses revenus de la fourniture de pièces pour les véhicules Toyota.

Mais alors que l’industrie automobile japonaise est en difficulté face à la concurrence acharnée de la Chine, Aster s’est trouvé un nouveau créneau dans les technologies de défense. Ses moteurs électriques équipent les drones construits par la société américaine de technologies militaires Anduril, et l’activité liée à la défense représente désormais un dixième de son chiffre d’affaires depuis son entrée dans ce secteur l’année dernière.

« Les drones constituent une activité bien plus rentable », a déclaré le directeur général Takenobu Hongo à propos de l’engagement d’Aster dans les marchés de la défense, longtemps considérés avec méfiance par les citoyens d’un pays marqué par des décennies de pacifisme. « À l’heure actuelle, pour nous, les moteurs automobiles ne sont pas très rentables. »

Le changement d’orientation d’Aster s’inscrit dans une initiative de Tokyo visant à encourager les nombreux équipementiers automobiles japonais à participer au plus grand programme de renforcement militaire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, selon des entretiens menés auprès de neuf personnes, dont des responsables gouvernementaux, des dirigeants d’entreprise et un conseiller du cabinet de la Première ministre Sanae Takaichi.

Le gouvernement de Mme Takaichi espère que le recours aux chaînes d’approvisionnement industrielles existantes accélérera la transformation du Japon en matière de sécurité, alors que le pays renforce ses défenses face aux menaces émanant de ses voisins dotés de l’arme nucléaire: la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Ces efforts de réarmement sont soutenus par le principal partenaire de Tokyo en matière de sécurité, les États-Unis, qui font pression sur leurs alliés pour qu’ils augmentent leurs dépenses consacrées aux forces armées.

Ce renforcement offre également une voie de diversification importante à l’industrie automobile japonaise, autrefois leader mondial. Les usines du pays ont produit près de 900 000 véhicules de moins en 2025 qu’une décennie plus tôt, selon l’Association japonaise des constructeurs automobiles.

Reuters révèle pour la première fois les détails de cette percée naissante de l’industrie automobile dans le secteur de la défense, ainsi que le soutien apporté par l’Agence des acquisitions, de la technologie et de la logistique (ATLA), qui supervise les marchés publics du ministère de la Défense. Ce service a évalué des fournisseurs tels qu’Aster, les a mis en relation avec des entreprises d’armement et leur a proposé de nouvelles sources de financement, ont indiqué un responsable de l’agence et quatre dirigeants.

Koko Kato, conseillère au sein du cabinet de Mme Takaichi, a également joué un rôle dans l’orientation de la transformation de ce secteur. S’il existe une synergie entre la défense et l’automobile, les constructeurs automobiles « devraient saisir cette opportunité », a-t-elle déclaré. Mme Kato a indiqué à Reuters qu’elle avait supervisé, en février, des modifications apportées à un programme distinct du ministère du Commerce visant à aider les équipementiers automobiles à se diversifier dans la défense et d’autres secteurs.

L’ATLA a répondu aux questions de Reuters en indiquant qu’elle servait de point de contact pour aider les entreprises souhaitant se lancer dans le secteur de la défense et qu’elle continuerait à collaborer avec d’autres ministères pour encourager les nouveaux entrants.

Le cabinet de Mme Takaichi n’a pas répondu aux questions.

UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE

Le gouvernement de Mme Takaichi s’est engagé à présenter une nouvelle stratégie de sécurité d’ici la fin de l’année, comprenant une feuille de route pour renforcer une industrie de l’armement qui avait été initialement démantelée après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.

Ce plan s’appuie sur l’héritage du Japon en tant que puissance industrielle. Malgré le déclin récent de son industrie automobile , le Japon reste le troisième plus grand constructeur automobile mondial. Ce secteur produit plus de 8 millions de véhicules par an et représente un emploi sur dix, avec quelque 70 000 entreprises fabriquant une gamme extrêmement variée de composants.

Les compétences recherchées dans la construction automobile, telles que la fabrication de précision et l’électronique, ainsi que le contrôle qualité, sont pertinentes pour la production d’armement, a déclaré Pontus Haggstrom, consultant basé au Japon spécialisé dans l’industrie automobile et ancien directeur général de Stellantis Japan.

Le secteur « sait également fabriquer des produits complexes de manière fiable et à grande échelle », a-t-il ajouté.

Les arguments en faveur d’un recours du Japon à sa production nationale se sont également renforcés, alors que les fabricants d’armes américains peinent à reconstituer leurs arsenaux épuisés par les conflits au Moyen-Orient et en Europe. Tokyo a été la destination d’environ un dixième des exportations d’armes américaines entre 2021 et 2025, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

« Les clients nous disent que leurs fournisseurs habituels n’ont pas les capacités nécessaires », a déclaré Hiroko Suzuki, directrice générale du fabricant de composants pour moteurs automobiles Kyowa Industrial, qui reçoit un nombre croissant de commandes de prototypes de moteurs pour drones.

Alors que Kyowa fabrique depuis longtemps des composants liés aux missiles, cette activité secondaire dans le domaine de la défense représente désormais 10 % de son chiffre d’affaires annuel, contre 3 % au printemps 2025.

Certains équipementiers automobiles envisagent également de vendre leurs produits à des sous-traitants militaires américains et européens.

L’ATLA organise des événements à Tokyo afin de mettre en relation des fournisseurs japonais avec des clients occidentaux potentiels. Quelque 48 entreprises japonaises issues de divers secteurs ont participé à un événement en septembre, soit deux fois plus que l’année dernière, a indiqué l’agence d’approvisionnement.

LA RUÉE VERS LES DRONES

L’ATLA, qui a lancé en octobre un programme de financement destiné au développement et à l’essai de nouvelles technologies militaires, a encouragé certains équipementiers automobiles à produire des composants pour des véhicules aériens sans pilote (UAV). L’agence s’est déclarée disposée à apporter un soutien de plusieurs millions de dollars aux projets qui aboutiront au développement de prototypes.

La future stratégie de sécurité nationale devrait présenter des plans visant à équiper le Japon de flottes de drones d’attaque et d’interception, du type de ceux qui ont révolutionné la guerre ailleurs.

Mais la production industrielle nationale est minime: le pays n’a exporté qu’un peu plus de 1 100 drones l’année dernière, contre environ 123 000 drones vendus à des clients étrangers par Taïwan, son voisin, selon les chiffres du commerce compilés par l’Institut taïwanais de recherche sur la démocratie, la société et les technologies émergentes.

Si les contraintes budgétaires risquent de contraindre Tokyo à revoir certaines commandes existantes concernant des missiles et des avions, le besoin du Japon en drones est tel que les dépenses liées à ces derniers seront probablement préservées, selon un responsable au fait des projets budgétaires.

Toru Tokushige, directeur général du constructeur japonais de drones Terra Drone 278A.T , a déclaré que des responsables de l’ATLA lui avaient récemment présenté Kaaz, un fabricant de pièces pour voitures de course qui a mis au point un petit moteur d’avion à essence. Le recours à des équipementiers automobiles pourrait considérablement accroître la capacité de production de drones du Japon, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Kaaz a indiqué que l’entreprise s’était entretenue avec l’ATLA et qu’elle poursuivait activement le développement de moteurs destinés aux drones militaires.

Ishikawa Energy Research, une start-up spécialisée dans les drones qui a participé au forum organisé par l’ATLA en septembre, explore également des applications militaires pour ses appareils.

Les drones de l’entreprise sont principalement utilisés à des fins agricoles, comme la pulvérisation des cultures, a expliqué à Reuters son fondateur, Mitsuru Ishikawa. Mais cet ancien ingénieur de Honda a précisé que ses drones à essence pourraient également transporter du matériel de défense plus lourd ou mener des missions de reconnaissance militaire à plus longue portée que les modèles plus courants alimentés par batterie.

L’entreprise, basée dans la ville industrielle d’Ota, s’est déjà appuyée sur la vaste chaîne d’approvisionnement automobile locale qui alimente le constructeur Subaru: plus de 50 % des composants de ses drones proviennent en effet de fournisseurs automobiles.

M. Ishikawa ne pense pas que ces entreprises s'opposeront à ses ambitions militaires, en partie parce que Subaru 7270.T , mieux connue dans le monde entier pour ses voitures sportives, dispose déjà d'une importante branche dédiée à la défense. L'entreprise construit depuis des décennies des aéronefs militaires, notamment des hélicoptères d'attaque, pour les Forces d'autodéfense japonaises.

Subaru s’attend à une croissance de la demande dans le secteur de la défense et entend saisir ces opportunités commerciales, a déclaré un porte-parole, sans toutefois donner de prévisions précises.

SURMONTER UN TABOU D’APRÈS-GUERRE

Selon cinq responsables et analystes, la transition de l’industrie automobile vers les marchés de la défense se limite pour l’instant en grande partie aux petits équipementiers.

Les trois grands constructeurs automobiles japonais — Toyota 7203.T , Honda 7267.T et Nissan 7201.T — se sont montrés peu enclins à s’orienter vers le secteur de la défense. Ils disposent encore d’activités importantes en Chine, qui a critiqué le renforcement de l’armement japonais. Ils se méfient également depuis longtemps des risques pour leur réputation liés au secteur de la défense.

« La position de base de l’entreprise à ce stade est que nous ne ferons rien en rapport avec la défense », a déclaré Hiroyuki Ueda, cadre supérieur chez Toyota, lors d’une conférence de presse sur les résultats financiers au début du mois.

Nissan a refusé de commenter d’éventuels projets dans le domaine de la défense, tandis que Honda a répondu aux questions en indiquant qu’elle n’avait aucun projet concret visant à s’implanter dans ce secteur.

Cette réticence se répercute également sur leurs fournisseurs les plus proches.

Kenichiro Fujimoto, directeur financier de Mitsubishi Electric 6503.T , a déclaré à Reuters que certains équipementiers automobiles qu’il avait approchés pour un nouveau projet de drones militaires avaient refusé de participer. Ces fournisseurs, dont M. Fujimoto n’a pas révélé les noms, craignaient de déplaire à leurs principaux clients, a-t-il expliqué.

M. Hongo, d’Aster, craignait également que certains des quelque 100 employés de son entreprise ne s’y opposent lorsqu’il les a réunis dans son usine de Yokote, une ville du nord du Japon, en novembre 2025, pour leur annoncer qu’Anduril souhaitait utiliser leurs moteurs.

Au lieu de cela, ce dirigeant de 71 ans a reçu un accueil chaleureux. « Tout le monde réagissait plutôt en disant: “Waouh, c’est impressionnant!” », a-t-il déclaré à propos de cette réunion.

Les opportunités commerciales dans le secteur de la défense, ainsi que les préoccupations croissantes du public concernant les défis de sécurité auxquels le Japon est confronté, attireraient bien d’autres entreprises, a prédit M. Hongo.

« Au Japon aujourd’hui, rares sont ceux qui considèrent que c’est le problème de quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré.