PO-Macron s'interroge sur le plan de paix américain

PARIS, 15 janvier (Reuters) - Attendu en Israël et dans les territoires palestiniens la semaine prochaine, Emmanuel Macron a déclaré mercredi que la France n'avait pas l'intention de "multiplier" les plans de paix tout en indiquant ne pas avoir vu à ce stade "la couleur" du plan américain. "Le processus de paix au Proche-Orient n'existe que si les acteurs en ont envie et que les conditions existent", a déclaré le chef de l'Etat français à des journalistes lors des voeux à la presse à l'Elysée. "Je ne vais pas arriver en disant 'ceci est un plan de paix', ce serait voué à l'échec", a-t-il souligné. "Je vais discuter avec les acteurs, je vais voir les conditions. La France évidemment a toujours eu un rôle à jouer, je ne crois pas que nous soyons absents des débats de la région mais ce rôle ne peut pas être de plaquer - malgré les acteurs - quelque chose que ce soit. " "Parce que le plan dont vous parlez (le plan américain-NDL), je n'en ai toujours pas vu la couleur", a-t-il ajouté. "Je verrai les dirigeants israéliens et palestiniens la semaine prochaine, on avance pour voir s'il y a un chemin utile, je ne veux pas multiplier les plans pour le plaisir de dire 'on fait un plan'". (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)

