PO-La France va étudier "avec attention" le plan Trump, défend le droit international

PARIS, 29 janvier (Reuters) - La France est convaincue de la nécessité d'une solution à deux Etats respectant le droit international pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères, au lendemain de la présentation par Donald Trump d'un plan de paix entérinant la souveraineté israélienne sur les colonies de Cisjordanie. "La France salue les efforts du président Trump et étudiera avec attention le plan de paix qu'il a présenté", déclare le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Elle exprime sa conviction que la solution des deux Etats, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés, est nécessaire à l'établissement d'une paix juste et durable au Proche-Orient", ajoute-t-il. "Elle continuera d'agir en ce sens en lien avec les Etats-Unis, ses partenaires européens et tous ceux qui peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. Elle restera attentive au respect et à la prise en compte des aspirations légitimes des Israéliens comme des Palestiniens." (Sudip Kar-Gupta et Bertrand Boucey, édité par Simon Carraud)

