PNC va proposer à ses clients des paiements en stablecoins dans le cadre d'un partenariat avec Coinbase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Hannah Lang

La banque PNC PNC.N s'associe à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O pour permettre à ses clients professionnels et institutionnels de recevoir des paiements en stablecoin, alors que les établissements financiers continuent de tester des jetons cryptographiques adossés au dollar.

Les clients PNC éligibles pourront recevoir des paiements en stablecoin USDC de Circle, qui seront ensuite automatiquement convertis en dollars américains. Les deux entreprises ont indiqué que ce service permettrait aux entreprises d’accéder plus rapidement à leurs fonds et d’accélérer les transactions transfrontalières, les stablecoins pouvant être envoyés et reçus presque instantanément.

« Pour l’instant, il s’agit de tester et d’apprendre avec nos clients, et de les aider à déterminer quelles sont les fonctionnalités potentielles du stablecoin qui constituent un avantage », a déclaré Tom Lang, responsable des produits et des opérations de gestion de trésorerie chez PNC. « Je pense que c’est pour cette raison que nous considérons cela comme un excellent point de départ. »

L’année dernière, PNC a fait appel à Coinbase pour proposer des services de trading de cryptomonnaies à ses clients , en utilisant la plateforme institutionnelle « crypto-as-a-service » de Coinbase. L’établissement financier basé à Pittsburgh a également annoncé qu’il offrirait des services bancaires à Coinbase.

« Dans une perspective plus large, cela s’inscrit réellement dans une dynamique plus générale de convergence entre les institutions [financières traditionnelles] et l’infrastructure des cryptomonnaies et des stablecoins », a déclaré Alec Lovett, responsable des produits d’infrastructure chez Coinbase.

Ce service sera dans un premier temps proposé de manière limitée dans le cadre d’un programme pilote, ont précisé les deux entreprises.