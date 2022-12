PMI : les industriels français sont pessimistes

Les fabricants ont cependant signalé une nouvelle croissance de l'emploi tandis que l'inflation des coûts a marqué le pas par rapport à octobre pour afficher son plus faible niveau depuis presque deux ans.

" Synonymes de nouvelles réductions des niveaux de production, la baisse des achats d'intrants et les opérations de déstockage dans les entreprises augurent une faiblesse continue des données PMI dans les mois à venir " a prévenu Joe Hayes, économiste senior à S&P Global Market Intelligence.

Selon les données de l'enquête, la forte inflation et la faiblesse de la demande ont fait chuter les niveaux d'activité, cette conjoncture difficile risquant par ailleurs de perdurer en 2023, comme le suggère l'indice des perspectives d'activité qui signale le plus fort degré de pessimisme des fabricants depuis mai 2020.

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier français a été plus importante qu’annoncé initialement en novembre, selon une nouvelle estimation de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) est ressorti à 48,3 contre une première estimation de 49,1, dont les économistes anticipaient la confirmation. Cet indicateur s’était élevé à 47,2 en octobre. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

