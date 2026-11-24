(Zonebourse.com) - Lors d'un petit-déjeuner presse, le 19 novembre dernier, auquel a assisté Zonebourse.com, Bertrand Lamielle, directeur général de Portzamparc Gestion (société de Bourse détenue à 100% par BNP Paribas) et Vincent Le Sann, directeur général adjoint, ont présenté leur initiative "Elles en Bourse", les perspectives des introductions en Bourse et leur lecture des marchés. Le point central est une rotation sectorielle qui réduit la domination exclusive de l'IA et impose une sélection active des titres.

"Elles en Bourse" : élargir la participation des femmes

En ouverture de cette rencontre, Portzamparc Gestion a mis en avant son initiative "Elles en Bourse", qui prolonge le programme Investors de BNP Paribas. Elle vise les femmes, qui représentent environ 10% de la clientèle de Portzamparc. Les retours recueillis rejoignent les constats d'une étude de l'AMF. Les femmes se déclarent moins confiantes et moins expertes sur les marchés. Elles affichent aussi une approche de plus long terme. Pourtant, dans les questionnaires financiers réglementaires, leurs résultats sont inférieurs à ceux des hommes, alors que leurs performances d'investissement sont globalement comparables.

Bertrand Lamielle estime que "les hommes présentent probablement une surconfiance, tandis que les femmes auraient plutôt une sous-confiance". Il a contesté l'idée qu'elles seraient simplement plus averses au risque. Selon lui, elles évaluent le risque différemment, utilisent moins les leviers et évitent plus souvent les situations de décote sévère. Cette capacité à tenir le risque dans la durée, ajoutée à une espérance de vie plus longue, dessine selon lui le profil d'un investisseur durable.

Les premières réunions entre femmes ont reçu des retours de satisfaction très élevés. Le format cherche à lever l'effet d'une assemblée mixte où les hommes prennent parfois le dessus sans en avoir l'intention. L'objectif n'est pas d'imposer une offre préconçue : Portzamparc veut identifier les attentes et les besoins avant de proposer des solutions.

PME-ETI cotées : une désaffection française malgré des fondamentaux solides

Après ce focus sur la clientèle privée, les intervenants ont dressé un état des lieux de leur coeur de métier : le marché des petites et moyennes valeurs que Portzamparc définit comme les sociétés françaises capitalisant entre 50 millions et environ 2 milliards d'euros.

- Sous-performance française et décote accrue

Après une forte année 2025 pour le CAC Small, soutenue par la santé, la défense et des OPA, 2026 s'inscrit en sous-performance par rapport aux grandes capitalisations. Le mouvement concerne surtout la France, les petites et moyennes valeurs européennes restant sur une tendance de croissance.

Vincent Le Sann a décrit une désaffection depuis octobre : "Les fonds spécialisés ont connu une décollecte importante en octobre, après une phase de collecte favorable initiée en 2025. Les gérants ont aussi réduit la part consacrée aux valeurs françaises. Les PME-ETI françaises se négocient avec une décote moyenne de 20 à 30% par rapport aux grandes valeurs, selon les ratios EV/EBITDA, EV/EBIT et PER. Certaines se situent en bas de leur fourchette historique, sans que cette valorisation basse ne se traduise encore par un retour des investisseurs."

Vincent Le Sann a rapporté la formule d'un investisseur intervenu dans une opération en France en octobre : "We need a French discount". Il y voit une prime de risque propre à la France actuellement.

- Bénéfices attendus et exposition internationale

Le constat de marché reste contrasté. Les perspectives de bénéfice par action sont positives : près de 10% de croissance attendue en 2026, puis une croissance à deux chiffres en 2027. Beaucoup de sociétés françaises réalisent une part minoritaire de leur activité en France. Elles cherchent leur croissance dans d'autres zones, dont l'Asie, malgré une faible croissance macroéconomique dans l'Hexagone.

Introductions en Bourse : un redémarrage encore limité mais soutenu par de nouveaux leviers

Malgré ce contexte boursier exigeant pour les valeurs françaises, le marché primaire commence à montrer des signes de reprise.

La France reste un marché où les sorties de cote dépassent les entrées. Néanmoins, il y a un redémarrage des introductions en Bourse en 2026 après une année 2025 très faible : on recense six opérations en France à ce stade. Portzamparc en a conseillé deux. Rising Stone est la première opération de l'année, avec une levée de près de 40 MEUR. L'entreprise construit des chalets de luxe dans les Alpes. D.A.T.E est une PME industrielle spécialisée dans les échangeurs thermiques, notamment pour Thales et Safran, mais aussi pour le civil. Introduite en septembre, elle gagnait plus de 20% à la date de la présentation.

Les opérations se sont réparties entre 1er et 2e semestre. Elles couvrent plusieurs secteurs et plusieurs tailles d'entreprise.

Ce redémarrage ne ramène pas le marché aux pics passés : l'année 2021 avait compté plus de 60 introductions en Bourse, et les années 2006-2007 entre 40 et 50 opérations. Mais Portzamparc constate davantage de discussions préparatoires avec les entreprises.

- Fast Track et Listing Act : coûts et délais réduits

Les réformes européennes ont réduit les contraintes documentaires pour les PME-ETI qui se cotent sur Euronext Growth (anciennement Alternext) :

- Document d'enregistrement : sa taille maximale passe de 300 pages à 75 pages.

- Délai opérationnel : Portzamparc estime que le processus Fast Track réduit d'un tiers le temps de préparation. Une IPO peut désormais être menée en quatre mois au lieu des six mois traditionnellement évoqués.

- Seuil sans visa AMF : pour les opérations inférieures à 12 MEUR, l'instruction relève uniquement d'Euronext. Le seuil précédent était de 8 MEUR.

- Première utilisation : Portzamparc a testé ce dispositif sur l'opération D.A.T.E en septembre.

Ces mesures répondent à une demande des entreprises qui souhaitent accéder aux marchés à moindre coût et avec un processus mieux adapté à leur taille.

- Europe du Nord et Italie : deux modèles de soutien

A l'étranger, d'autres mécanismes soutiennent la cote. Les marchés des PME-ETI restent particulièrement actifs en Suède et en Norvège, y compris pour des opérations de quelques MEUR. Vincent Le Sann a attribué une part de ce dynamisme au financement des retraites par capitalisation, qui favorise la participation des particuliers et des fonds.

L'Italie a connu un regain depuis 2018 avec le PIR (Plan Individuel Retraite), présenté comme un équivalent du PEA-PME français. Le pays a aussi mis en place le bonus IPO : l'Etat italien et la région Lombardie accordent un crédit d'impôt plafonné à 500 000 EUR par opération pour réduire le coût d'une introduction en Bourse.

- Taux, private equity et marché coté : une alternative plus compétitive

Au-delà des dispositifs réglementaires, l'évolution des taux d'intérêt redonne des couleurs à la Bourse. La hausse des taux pèse sur les valorisations, surtout celles des sociétés technologiques valorisées sur leurs flux futurs, mais elle peut aussi favoriser le retour du marché coté comme outil de financement.

Dans l'environnement de taux bas, les entreprises pouvaient financer leur croissance par la dette, souvent avec des prêts in fine, et éviter ainsi de renforcer leurs fonds propres. Ce contexte est derrière elles, les taux longs devant rester élevés selon les économistes évoqués.

La hausse des taux réduit aussi l'attrait du private equity. Les LBO s'appuyaient sur un fort effet de levier et permettaient de proposer des valorisations élevées. Cet avantage s'est resserré : certaines entreprises, qui seraient restées dans le private equity il y a quelques années, peuvent désormais basculer vers le marché coté.

Pour Portzamparc, l'introduction en Bourse doit être présentée comme une alternative. Il reste un travail d'éducation, car de nombreux dirigeants ne se jugent pas éligibles. Vincent Le Sann a rappelé qu'il existe plus de 550 sociétés cotées de taille comparable, qui représentent 90% de la cote. Portzamparc participe à des programmes qui forment chaque année une cinquantaine de dirigeants aux enjeux et contraintes de la cotation tels qu'IPO Ready.

Toutes les entreprises ne sont pas adaptées au marché : certaines n'ont pas assez de croissance, d'autres refusent de publier leurs comptes face à leurs concurrents. Mais pour les sociétés qui peuvent choisir entre les deux options, le marché coté offre un argument majeur : l'indépendance, sans pacte d'actionnaires .

Portzamparc privilégie des entreprises de croissance plus matures, avec une rentabilité déjà établie. La référence citée est un EBITDA supérieur à 10 MEUR, catégorie dans laquelle se situait Rising Stone, plus importante levée pour une IPO en 2026. La société n'exclut pas des dossiers plus petits tels que D.A.T.E (PME industrielle Défense) mais cherche surtout des capitalisations de 50 à 500 MEUR.

Vincent Le Sann a relié cette stratégie au renouvellement nécessaire de la cote : 25% des sociétés du SBF 120 sont arrivées en Bourse avec moins de 150 MEUR de capitalisation, et 40% y sont entrées avec une valorisation de moins de 500 MEUR.

Tibi 3 : réorienter l'épargne institutionnelle vers les PME-ETI

Pour accompagner ce potentiel retour en Bourse des entreprises, encore faut-il assurer la liquidité et les flux d'investissement du côté des acheteurs.

Vincent Le Sann a présenté Tibi 3 comme un levier pour restaurer les flux d'investissement vers les PME-ETI cotées. Une première initiative de la Caisse des Dépôts en 2025 avait réparti 500 MEUR entre une vingtaine de fonds. Cette démarche particulièrement intéressante mérite d'être prolongée par d'autres mesures au regard des 300 MEUR de décollecte enregistrée sur le seul mois d'octobre.

A ce titre, Tibi 3, qui vise à organiser l'investissement de grandes institutions et assureurs français, intègre un volet particulièrement intéressant de fléchage vers les fonds spécialisés PME-ETI cotées. Ces grands investisseurs ne souhaitent généralement plus intervenir directement sur des capitalisations de 50 à 500 MEUR, car leurs tickets unitaires sont trop importants au regard des flottants. Ils passeront donc par des fonds spécialisés capables d'investir de 500 000 EUR à 5 MEUR par valeur.

Le montant officiel pour ce volet n'était pas communiqué. Vincent Le Sann a indiqué que ce dispositif pourrait atteindre entre 1,5 et 2,5 MdsEUR, déployés de 2027 à 2032.

Les fonds visés doivent être français ou disposer d'équipes de gestion en France. Leur univers doit être celui des PME-ETI européennes. Il n'existe pas de quota annoncé pour la France. Les gestionnaires disposent aussi, comme dans tout prospectus de fonds, d'une marge pour investir hors de leur coeur d'univers, mais l'objet même de ces fonds reste l'investissement dans les PME-ETI européennes.

Tibi 1 et Tibi 2 avaient surtout orienté les capitaux vers le private equity et les fonds non cotés technologiques. La poche cotée était largement exposée à la technologie mondiale et aux "Sept Magnifiques", avec peu d'investissement européen. Tibi 3 cherche donc à rééquilibrer l'allocation vers l'Europe.

Marchés globaux : l'IA entre flambée des bénéfices et crainte d'une bulle

Bertrand Lamielle a ensuite livré son analyse de la tendance des grands indices internationaux : "Le S&P, le Nasdaq, l'EuroStoxx Large et les small et mid caps européennes évoluaient dans un écart réduit. La performance depuis le début de l'année s'établissait autour de 8%, avec un effet de change favorable pour l'investisseur européen exposé aux Etats-Unis. Le Nasdaq a été porté par l'intelligence artificielle, surtout le matériel."

- Croissance des bénéfices et comparaison avec 2000

Mais le directeur général de Portzamparc Gestion a souligné que la question du moment est celle d'une éventuelle bulle : "Historiquement, le S&P 500 affiche environ 10% de croissance annuelle de bénéfice par action. A l'arrêté du 3e trimestre, la croissance évoquée atteignait 30%. Environ 300 valeurs contribuent à la croissance historique de 10%. Le surplus vient surtout des valeurs liées à l'IA, des fabricants de puces et des pétrolières."

Les pétrolières ont bénéficié de marges de raffinage très élevées. Les fournisseurs des "Sept Magnifiques" ont aussi tiré les bénéfices vers le haut : Micron aurait ainsi quadruplé son bénéfice au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

La situation diffère de la bulle internet. A l'époque, de nombreuses entreprises consommaient du cash sans être rentables. Les grandes sociétés technologiques actuelles disposent de trésorerie, génèrent du cash et réalisent des bénéfices.

- CAPEX, dette et crainte d'une économie circulaire

Le point de vigilance concerne l'intensité des investissements. Les dépenses d'équipement des grandes entreprises technologiques ont fortement augmenté. Elles portent sur les puces, mais aussi sur l'énergie nécessaire aux data centers : réseaux électriques, solaire, mini-centrales et autres infrastructures.

Depuis mai-juin, le marché s'inquiète du recours accru à la dette par des groupes pourtant très liquides. Nvidia et d'autres acteurs ont aussi créé des mécanismes internes pour financer leurs clients ou prendre des participations chez eux. Cette situation a nourri la crainte d'une "économie circulaire" : le chiffre d'affaires correspond-il à une demande autonome, ou est-il alimenté par le financement des acheteurs ?

Les investissements réduisent temporairement le free cash flow. Bertrand Lamielle a toutefois indiqué que "plusieurs analystes s'attendent à un redémarrage rapide de la génération de liquidités, car la monétisation de l'IA commence. Les grandes plateformes ont déjà des activités rentables et peuvent financer l'IA avec les cash flows de leurs métiers existants."

Il a aussi estimé que le marché ne se trouve pas, à ce stade, dans un modèle où un seul acteur capterait tout. Les modèles tels que Claude, ChatGPT ou Gemini peuvent coexister, et trois ou quatre acteurs pourraient conserver des spécialisations distinctes.

Rotation sectorielle : l'IA ne dicte plus seule le marché

Cette interrogation sur les géants de la technologie s'accompagne déjà d'un mouvement de fond dans les allocations sectorielles.

Jusqu'au 30 juin, le marché favorisait l'IA, les équipements électriques, les fournisseurs d'infrastructures et, pour d'autres raisons, les banques et assureurs (les banques profitant de l'écart entre taux courts et taux longs, les assureurs de taux longs plus élevés).

Pendant l'été, la configuration a changé. La technologie et les services de communication ont corrigé, tandis que d'autres secteurs, auparavant baissiers, sont revenus au premier plan : logiciels, services informatiques, santé défensive, agroalimentaire, médias, ingrédients et nutriments.

La rotation est désormais installée et touche de nombreux secteurs. Bertrand Lamielle a jugé qu'elle favorise le stock-picking et la diversification plutôt qu'une exposition concentrée sur les "Sept Magnifiques".

Certaines sociétés avaient perdu la moitié de leur valeur sur deux ans, alors que leur chiffre d'affaires, leurs marges et leurs bénéfices continuaient de progresser. Pour Portzamparc Gestion, ces décotes créent des points d'entrée attractifs, sous réserve que les prochains résultats confirment la solidité des entreprises. Dans un marché qui redevient sélectif, le message de Portzamparc Gestion est clair : la performance passera désormais par l'analyse fondamentale et le stock-picking plutôt que par une exposition passive aux grands indices.

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NDLR : L'initiative Tibi (du nom de l'économiste Philippe Tibi, auteur d'un rapport commandé par le gouvernement en 2019) vise à mobiliser l'épargne des grands investisseurs institutionnels français (assureurs, mutuelles, caisses de retraite) pour financer les entreprises technologiques et de croissance, afin d'éviter qu'elles ne soient rachetées par des fonds étrangers faute de capitaux en France.

Les deux premiers volets se sont articulés ainsi :

- Tibi 1 (lancé en 2020) - L'amorçage du dispositif : L'objectif initial était de mobiliser 6 MdsEUR sur trois ans. Il a permis de flécher l'argent des assureurs vers deux catégories de fonds labellisés : les fonds de late-stage (capital-développement non coté, pour faire grandir les start-up et licornes) et les fonds Global Tech (actions cotées technologiques).

- Tibi 2 (lancé en 2023) - Le changement d'échelle : Fort du succès du premier volet (qui avait finalement dépassé les objectifs), Tibi 2 a relevé l'ambition à 7 MdsEUR supplémentaires sur la période 2023-2026. Ce deuxième acte a élargi le périmètre au financement des jeunes entreprises industrielles innovantes (deeptech), à la transition écologique et aux fonds de dette privée.

Vincent Le Sann, directeur général adjoint - Portzamparc Gestion

Bertrand Lamielle, directeur général - Portzamparc Gestion

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