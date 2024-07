Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee : vers un re-test du plancher des 24,5E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le spin-off de Sodexo baptisé Pluxee replonge de -13% après un test des 28,82E la veille : le titre teste le palier des 25E et revient ainsi à 2% du plancher historique des 24,5E du 16 avril





Valeurs associées PLUXEE 25,20 EUR Euronext Paris -10,62%