Pluxee: renforce ses équipes de direction

(CercleFinance.com) - Pluxee annonce renforcer son équipe de direction en instaurant une nouvelle gouvernance géographique.



Ainsi, Thierry Guihard,Directeur Général de Pluxee Brésil,etMalena Gufflet,Directrice Générale de Pluxee France, rejoignent l'équipe de direction.



Par ailleurs, Sébastien Godet,actuellement Président de l'Asie, du Moyen-Orient, de la Turquie et de l'Afrique, devient Directeur de la Croissance des revenus pour l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe continentale hors France.



Manuel Fernandez,actuellement Directeur Générale de Pluxee Roumanie et Bulgarie, devient Directeur de la Croissance des revenus pour l'Amérique latine hispanique.



AvecViktoria Otero del Val,Directrice de la Croissance des revenus pour les États-Unis et le Royaume-Uni, ils soutiendront les équipes locales dans l'élaboration, le déploiement et le suivi des plans de croissance, et garantiront leur exécution en ligne avec les objectifs du Groupe.



Enfin, Juan Camilo Chaves etJean Istasse,actuellement en charge de l'Amérique latine et de l'Europe respectivement, quitteront Pluxee pour poursuivre leur carrière professionnelleen dehors de l'entreprise.







Valeurs associées PLUXEE Euronext Paris +1.15%