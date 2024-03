Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: programme de rachat d'actions mis en place information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Pluxee annonce la mise en place d'un programme de rachat d'actions pour un montant allant jusqu'à 30 millions d'euros et sur une durée allant jusqu'au 30 juin prochain, conformément à l'autorisation accordée par son assemblée générale.



La société de solutions d'avantages aux salariés a l'intention de mettre en oeuvre ce programme et de conserver les actions rachetées en tant que titres auto-détenus, afin de couvrir ses plans d'actions gratuites.



Pluxee a nommé un prestataire de service d'investissement pour mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions conformément à la réglementation en vigueur, prestataire qui agira de manière indépendante.





