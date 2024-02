Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: première émission obligataire largement sursouscrite information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Pluxee a annoncé mardi que sa première émission obligataire d'un montant de 1,1 milliard d'euros avait été largement sursouscrite.



L'émetteur de titres restaurant indique avoir émis une série d'obligations d'un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 4,5 ans, assorties d'un coupon de 3,50%, ainsi qu'une souche de 550 millions d'euros de maturité de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%.



Le spécialiste des avantages destinés aux salariés explique que le produit de l'opération doit être affecté au refinancement d'une partie du crédit-relais d'un montant de 1,5 milliard d'euros conclu avec un syndicat de banques internationales dans le cadre de sa scission de Sodexo.



Cette émission inaugurale a été largement sursouscrite, ce qui témoigne selon le groupe de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de son crédit, noté 'BBB+', avec perspective stable, chez Standard & Poor's.





Valeurs associées PLUXEE Euronext Paris +0.10%