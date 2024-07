Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee : plus aucune marge de sécurité, teste les 24,5E information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Pluxee enfonce le palier de soutien des 25E et revient ainsi à moins de 1% du plancher historique des 24,5E du 16 avril



La dernière oscillation entre 24,5 et 28,5E laisse craindre qu'un enfoncement de 24,25E (plus bas intraday du 17/04) en clôture ne valide le scénario d'une glissade vers un nouveau nouveau 'plus bas historique' de 20,5E.





Valeurs associées PLUXEE 24,42 EUR Euronext Paris -4,54%