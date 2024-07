Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: plongeon malgré un objectif de croissance relevé information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Pluxee dévisse de 11% après le point d'activité trimestriel de l'ex-division avantages et récompenses de Sodexo, à l'occasion duquel elle a pourtant relevé son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires, à environ +18% (au lieu de +15 à +17%).



'Les détails suggèrent une publication légèrement inférieure aux attentes du consensus', met en avant UBS, qui ne voit que des catalyseurs limités à court terme, et considère le titre comme se situant à sa juste valeur aux niveaux actuels.



En croissance de 14% à 297 millions d'euros, le chiffre d'affaires du troisième trimestre comptable s'est révélé inférieur de 2% au consensus selon Oddo BHF, qui note cependant une croissance organique un peu meilleure que prévu, à 17,9%.



S'il apprécie 'son profil de croissance robuste et d'amélioration opérationnelle dans les prochaines années, ainsi que l'optionalité sur le M&A', le bureau d'études juge que 'la valorisation actuelle n'implique qu'une décote limitée face à ses principaux pairs'.





Valeurs associées PLUXEE 25,29 EUR Euronext Paris -10,30%