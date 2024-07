Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: objectif de croissance relevé pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Pluxee indique relever son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024, à environ +18% contre +15 à +17% précédemment, et maintenir celui d'une marge d'EBITDA récurrent d'au moins 35%, coûts standalone inclus.



Son chiffre d'affaires total s'est établi à 297 millions d'euros au titre de son troisième trimestre comptable, soit une croissance organique de 17,9% en partie contrebalancée par des effets de change de -4,1% dus essentiellement à l'hyperinflation en Turquie.



L'ex-division de Sodexo revendique pour son activité principale d'avantages aux salariés, un volume d'affaires émis total de 4,6 milliards, en croissance organique de 10%, soutenue par une progression du taux de rétention nette et un développement commercial solide.





Valeurs associées PLUXEE 28,20 EUR Euronext Paris 0,00%