Pluxee: le titre grimpe pour ses débuts en Bourse

(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste des titres repas et des avantages destinés aux salariés Pluxee grimpe ce jeudi pour sa première séance de cotation à la Bourse de Paris suite à la scission de Sodexo.



Vers 9h30, le titre - qui se traite pour le moment sous la forme de promesses d'actions - flambe de plus de 10%, alors que le cours de Sodexo cède au même moment 0,6%, après prise en compte de la scission.



Cette séparation, censée redynamiser la performance des deux sociétés, marque la concrétisation d'un virage stratégique majeur qui avait été amorcé il y a deux ans.



La scission s'est faite par le biais d'une distribution aux actionnaires de Sodexo d'une action Pluxee pour chaque action détenue, sur la base d'un prix de référence de 26 euros par action.



La famille Bellon, à l'origine de la création de Sodexo, détiendra 42,8% des actions ordinaires en circulation de Pluxee et environ 60 % des droits de vote.



Le groupe, présent dans 31 pays, est le deuxième acteur mondial du secteur, derrière Edenred, avec un chiffre d'affaires annuel de 1,05 milliard d'euros pour un effectif de plus de 5.000 employés.



Ses objectifs financiers, présentés lors d'un Capital Markets Day le mois dernier, visent à générer une croissance organique 'à deux chiffres' du chiffre d'affaires à horizon 2026, avec une amélioration de la marge d'Ebitda.



Aux niveaux de cours actuels, la capitalisation boursière de Pluxee atteint 4,2 milliards d'euros, contre 11,5 milliards pour Sodexo.





