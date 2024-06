Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - A contrecourant de la tendance à Paris, Pluxee gagne plus de 1%, à la faveur de propos favorables de Deutsche Bank qui réitère sa recommandation 'achat', avec un objectif de cours ajusté de 35,5 à 36 euros.



Le broker estime que cette ancienne filiale de Sodexo devrait continuer à bénéficier d'une tendance opérationnelle positive, ainsi que de revenus financiers plus élevés que prévu initialement et de l'acquisition de COBEE.





Valeurs associées PLUXEE 27,41 EUR Euronext Paris +1,42%