Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: acquisition de la start-up Cobee en Espagne information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Pluxee a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition de Cobee, une start-up espagnole spécialisée dans les avantages aux salariés.



Dans un communiqué, le groupe français explique que l'opération va lui permettre de renforcer son positionnement en Espagne, un marché en pleine croissance mais qu'il juge 'fortement sous-pénétré'.



La transaction, dont les termes financiers n'ont pas été spécifiés, devrait par ailleurs lui permettre d'améliorer ses capacités technologiques, explique-t-il dans un communiqué.



Créée en 2019, Cobee revendique plus de 1500 clients et quelque 100.000 consommateurs salariés à travers une offre comprenant des titres restaurant, la formation, l'assurance santé et l'assurance vie ou le bien-être physique.



Egalement présente au Portugal et au Mexique, la société prévoit d'enregistrer cette année une croissance organique de 100% par rapport à l'année précédente.



Pluxee, qui précise que l'opération sera intégralement financée par ses ressources disponibles, dit anticiper un impact neutre sur son Ebitda récurrent et son flux de trésorerie disponible la première année, puis une contribution positive attendue dès la deuxième année.





Valeurs associées IPSOS 64.70 EUR Euronext Paris -0.69%