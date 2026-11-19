Plusieurs pays envisagent d'interdire les lunettes connectées pour des raisons liées à la protection de la vie privée

Les gouvernements, les tribunaux et les entreprises envisagent d’imposer des restrictions et de revoir les règles existantes concernant les lunettes connectées, craignant que cette technologie, popularisée par les Ray-Ban META.O de Meta, ne soit utilisée pour photographier, filmer ou enregistrer à l’insu des personnes des informations confidentielles ou des individus.

Voici un résumé des mesures prises par les pays et les régions pour protéger la vie privée des citoyens, par ordre alphabétique.

AUSTRALIE

Le gouvernement fédéral a déclaré en septembre qu’il envisageait d’interdire l’utilisation de lunettes connectées équipées d’une caméra sur les lieux de travail de l’administration publique, en raison de préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité.

La ministre de la Fonction publique, Katy Gallagher, a demandé à la Commission de la fonction publique du pays de se prononcer sur l’opportunité d’interdire leur utilisation et sur les dérogations qui pourraient être nécessaires.

ROYAUME-UNI

Les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont interdit l’utilisation des lunettes connectées Meta en raison des restrictions relatives à la prise de photos et de vidéos dans les salles d’audience.

Les exploitants de cinémas britanniques mettent également en place des mesures visant à interdire ou à restreindre l’utilisation des lunettes connectées dotées d’une caméra, a indiqué en août l’Association britannique des cinémas.

UNION EUROPÉENNE

Les lunettes connectées ont attiré l’attention des autorités européennes chargées de la protection de la vie privée et de certains législateurs, et le Comité européen de la protection des données a commandé un rapport sur leur « acceptabilité sociale ».

La députée européenne Veronika Cifrová Ostrihoňová a également exhorté la Commission européenne, qui n’a pas proposé de législation visant spécifiquement les lunettes connectées, à envisager des mesures éventuelles.

PAYS-BAS

L’autorité néerlandaise de protection de la vie privée (AP) a conseillé aux consommateurs de ne pas acheter de lunettes connectées , affirmant qu’ elles présentent un danger tant pour les utilisateurs que pour les personnes présentes, après avoir étudié six modèles disponibles sur le marché néerlandais.

L’agence, qui ne peut imposer de manière indépendante une interdiction générale des lunettes connectées, a déclaré que les préoccupations liées à ces appareils allaient au-delà de la vie privée et incluaient des risques pour la sécurité ainsi que des vulnérabilités logicielles.

NORVÈGE

Le gouvernement a annoncé son intention de proposer une interdiction temporaire de l’utilisation des lunettes dotées d’IA dans les lieux où le public se rassemble régulièrement, tels que les parcs, les plages, les musées, les centres commerciaux et les événements publics.

Oslo, la capitale de la Norvège, a interdit les lunettes connectées dans les écoles en août.

ÉTATS-UNIS

Le système judiciaire unifié de New York a interdit les lunettes connectées dans tous ses locaux à compter du 20 juillet. Cette règle s’applique aux lunettes de vue ou de soleil, ainsi qu’aux couvre-chefs, équipés de caméras, de microphones, d’ordinateurs ou de toute autre technologie capable d’enregistrer des vidéos ou du son. Les visiteurs qui en possèdent doivent les remettre au personnel du tribunal pour qu’il les conserve en lieu sûr avant d’entrer.