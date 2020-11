Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plusieurs centaines de manifestants arrêtés en Biélorussie Reuters • 08/11/2020 à 16:27









MOSCOU, 8 novembre (Reuters) - Environ 360 personnes ont été interpellées dimanche à Minsk lors d'une nouvelle manifestation contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko, rapporte le groupe de défense des droits de l'homme Viasna. Les services de sécurité ont dispersé un premier rassemblement dans le centre de la capitale de l'ancienne république soviétique. Les manifestants se sont par la suite disséminés à travers la ville en se regroupant par endroits sous la bannière rouge et blanche de l'opposition. Des images tournées sur place ont montré des membres des forces de l'ordre cagoulés traquant les protestataires. Les policiers ont notamment fermé un centre commercial et cherché à identifier des opposants parmi la clientèle. Des voitures ont été également fouillées. Parmi les personnes arrêtées dimanche figurent le vice-champion olympique du décathlon Andreï Kravtchenko et le champion de kickboxing Ivan Ganine, a déclaré la fondation Sport et solidarité de Biélorussie. Les deux hommes ont signé une lettre ouverte paraphée par un millier de sportifs biélorusses pour réclamer de nouvelles élections. L'opposition biélorusse organise des manifestations tous les week-ends depuis trois mois pour contester la réélection de Loukachenko le 9 août dernier, marquée selon elle par des irrégularités massives. (Polina Ivanova; version française Jean-Stéphane Brosse)

