Plusieurs catalyseurs stimulent les ETF sur les semi-conducteurs

Cette reprise est liée à de multiples facteurs, notamment la pénurie mondiale de puces.

Les ETF spécialisés dans les semi-conducteurs figurent parmi les plus performants de ces 30 derniers jours, les actions de ce secteur qui font partie du S&P500 ayant gagné +19,2 % au cours de cette période. Cette reprise est liée à de multiples facteurs, notamment la pénurie mondiale de puces qui persiste et les bons résultats annoncés par les principaux acteurs du secteur des puces, comme ON Semiconductor (Nasdaq : ON) et Alpha and Omega Semiconductor (Nasdaq : AOSL). En outre, la Maison Blanche a fait pression sur le Congrès pour qu’il adopte la loi qui fournirait 52 milliards de dollars pour aider les fabricants de puces informatiques à éviter une nouvelle pénurie.

Ces catalyseurs ont dopé plusieurs ETF de semi-conducteurs, dont Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI), iShares Semiconductor ETF (SOXX) et VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), qui ont gagné respectivement 14,3 %, 14,49 % et 14,83 % au cours de la même période.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :

Vous souhaitez savoir quels ETF sont les plus performants ? Consultez nos guides d’investissement :