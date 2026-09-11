Plus qu'une demi-heure avant la publication cruciale de l'IPC américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX progresse de 0,6 % alors que les cours de l'énergie reculent

* Novo Nordisk recule après une révision à la baisse de sa note

* Les contrats à terme américains progressent avant la publication de l'IPC

11 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

ENCORE UNE DEMI-HEURE AVANT LA PUBLICATION CRUCIALE DE L'IPC AMÉRICAIN

Nous sommes vendredi après-midi en Europe et la publication la plus importante de la semaine, l'IPC américain, est enfin arrivée.

Ce chiffre revêt une importance capitale, car les marchés tablent actuellement sur une probabilité d’environ deux sur trois d’une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine; un résultat plus faible ou plus élevé que prévu pourrait donc modifier considérablement cette prévision.

Le consensus s’établit à 0,2 % en glissement mensuel pour l’IPC sous-jacent et à 0,4 % pour l’IPC global. Les anticipations étant si étroitement équilibrées, nous pourrions nous retrouver dans une situation rocambolesque où, si l’IPC sous-jacent s’établit à 0,249 % (arrondi à 0,2 %), la trajectoire de la Fed sera différente de celle envisagée s’il s’établit à 0,250 % (arrondi à 0,3 %).

“La Fed se trouve acculée par sa propre politique: Warsh n’a pas laissé entrevoir de hausse à Jackson Hole, mais le marché le met au défi de le faire et ne sera pas satisfait tant que cela ne se sera pas produit”, a déclaré Neil Wilson, stratège en investissement pour le Royaume-Uni chez Saxo.

“Sans même aborder la question de savoir pourquoi les responsables de la Fed peuvent se laisser influencer par une différence de 0,1 point de pourcentage sur un seul mois après plus de cinq ans et demi de chiffres supérieurs à l'objectif, cela signifie néanmoins qu'il existe un degré inhabituellement élevé d'incertitude et de risque associé à cet événement.”

Les marchés obligataires étant sous pression, les décisions de la Fed en septembre revêtiront également une importance plus grande que d’habitude.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’établit actuellement à 4,95 % et, selon Kenneth Broux, analyste chez Société Générale: “La voie vers les 5 % passe par l’IPC”

(Alun John)

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