Plus importante décollecte mensuelle depuis mars 2020 pour les fonds à long terme en Europe

Le fonds Focused SICAV US Treasury Bond USD a été le produit qui a connu la meilleure collecte nette du mois (produits monétaires exclus) tandis que le fonds Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund a enregistré les sorties nettes les plus importantes.

D'un autre côté, Aviva, BlackRock et Lantern Structured Asset Management ont subi les plus gros rachats.

BNP Paribas est arrivé en tête des gestionnaires d'actifs ayant les plus collectés, suivi de iShares et UBS.

Les fonds d'obligations d'Etat USD ont enregistré la plus forte collecte nette parmi les catégories Morningstar, avec un gain de 6,5 milliards d'euros en mai. A l'opposé, les fonds obligataires RMB ont connu les rachats nets les plus importants (5 milliards d'euros).

(AOF) - En Europe, les fonds à long terme ont connu 15,8 milliards d'euros de sorties nettes en mai, soit le pire résultat mensuel en termes de flux depuis mars 2020, révèle Morningstar. Les fonds monétaires ont perdu 10,5 milliards d'euros. Avec 16,5 milliards d'euros de sorties nettes, les fonds obligataires ont le plus souffert, suivis des fonds matières premières.

