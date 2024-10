Plus hauts historiques pour Netflix et l'once d'or : le Dow Jones à la peine

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé. Alors que la saison des résultats se poursuit à un rythme soutenu, le groupe de streaming Netflix a dévoilé hier une publication trimestrielle de qualité. Elle soutient le secteur technologique. Ce matin, la Chine a dévoilé une volée de statistiques chinoises, notamment les ventes au détail meilleures que prévu. En cette fin de semaine, le pétrole creuse ses pertes et l’or inscrit un nouveau plus haut. Vers 17h40, le Dow Jones perd 0,14% à 43177,41 points et le Nasdaq Composite gagne 0,64% à 18491,47 points.

Netflix bondit de 10,27% à 758,29 dollars pour prendre la tête de l'indice S&P 500. Le titre du groupe de streaming gagne 40% depuis le 1er janvier. Netflix a soigné sa publication en dévoilant un nombre d'abonnés, des revenus et des résultats meilleurs que prévu. JPMorgan prévoit que "la taille mondiale de Netflix, son niveau d’engagement élevé (environ 2 heures par jour) et ses contenus diversifiés pousseront la société à devenir le choix par défaut pour la manière dont les utilisateurs consomment la télévision, les films, et d'autres contenus de longue durée".

Les chiffres économiques du jour

1,428 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,45 million, après 1,47 million en août. De plus, 1,354 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,35 million, après 1,361 million en août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 2% à 2,51 milliards de dollars, soit 3,49 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est aussi ressorti 3,49 dollars au dessus du consensus s'élevant à 3,28 dollars. Ses revenus ont progressé de 8% à 16,64 milliards de dollars alors que le marché visait 16,67 milliards de dollars. American Express a enregistré 1,4 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts contre 1,2 milliard de dollars, un an auparavant.

Apple

Les ventes d'iPhone 16 en Chine ont augmenté de 20% au cours de leurs trois premières semaines de commercialisation relativement au modèle lancé en 2023, selon Counterpoint Research cité par Bloomberg. Les consommateurs continuent de se tourner vers les modèles les plus chers, et les ventes des modèles haut de gamme Pro et Pro Max ont progressé de 44% par rapport à leurs équivalents de l'année dernière.

Pharmacie

Un collectif d'organisations de défense des consommateurs et de syndicats appellent la FTC, l'autorité fédérale américaine de la concurrence, à empêcher le rachat annoncé de l'américain Catalent par le Danois Novo Holding, actionnaire majoritaire du géant Novo Nordisk, annoncé en février. Ils estiment que rapprochement estimé à 16,5 milliards de dollars nuirait à la concurrence dans le domaine des médicaments amaigrissants et des thérapies géniques de pointe. Amgen, Pfizer, Roche et AstraZeneca verraient la commercialisation de leurs propres médicaments GLP-1 compromise par ce rachat.

Procter & Gamble

Le groupe de produits de grande consommation Procter & Gamble a dévoilé une performance mitigée. Au premier trimestre, clos fin septembre, le bénéfice net a reculé de 12% à 3,987 milliards de dollars, soit 1,61 dollar par action. Ce dernier tombe à 1,93 dollar hors éléments exceptionnels, dépassant de 3 cents par action le consensus. Les ventes ont reculé de 1% à 21,7 milliards de dollars alors que Wall Street visait 21,91 milliards. La croissance organique a atteint 2%.

SLB

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de SLB est ressorti à 9,16 milliards de dollars. Il est resté stable en séquentiel et a augmenté de 10 % en glissement annuel. Le bénéfice net s'élève à 1,19 milliard de dollars, soit une hausse de 7% en séquentiel et de 6% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté est de 2,34 milliards de dollars, soit une augmentation 2% en séquentiel et de 13% en glissement annuel. Le groupe parapétrolier affiche un bénéfice de 89 cents par action, en excluant les charges et les crédits, soit 14% de hausse en glissement annuel.