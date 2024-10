Plus hauts historiques pour le S&P et Nvidia

(AOF) - Les marchés américain actions ont fini en hausse, l'indice S&P 500 touchant un nouveau plus haut historique à 5 871,41 points. Cette semaine sera marquée par la poursuite de la publication des résultats d'entreprises américaines, entamée vendredi dernier avec les banques. Côté valeurs, Boeing a reculé après avoir dévoilé un plan de licenciement et des résultats trimestriels dégradés. Nvidia a inscrit un plus haut historique en clôture grâce à la forte demande pour ses produits. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 43 065,22 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,87% à 18 502,69 points.

Confronté à une grève de ses salariés depuis un mois et à des difficultés financières, le groupe Boeing (-1,34% à 148,99 dollars) a reculé après plusieurs annonces défavorables vendredi dernier. Il va réduire 10% de ses effectifs, ce qui représente 17000 postes, au cours des prochains mois. Ces réductions concerneront les cadres, les managers et les employés. En outre, le constructeur aéronautique américain a dévoilé des résultats préliminaires en perte et inférieurs aux attentes au titre du troisième trimestre.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Vendredi dernier, Boeing a dévoilé ses résultats préliminaires au titre du troisième trimestre. Le groupe prévoit d'enregistrer des revenus sur cette période à 17,8 milliards de dollars contre 16,9 milliards de dollars au second trimestre. Sa perte par action s'élève à 9,97 dollars contre une perte de 2,33 dollars au second trimestre. Son flux de trésorerie d'exploitation est négatif à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Les liquidités et les placements en valeurs mobilières ont totalisé 10,5 milliards de dollars à la fin de ce trimestre.

Vendredi dernier, Boeing a également annoncé qu'il allait réduire 10% de ses effectifs au cours des prochains mois. Ces réductions incluront les cadres, les gestionnaires et les employés. Cette annonce intervient alors que des salariés font grève et demandent des hausses de salaire. Mercredi dernier, Boeing a annoncé le retrait de sa proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans à ses salariés. En outre, vendredi, le constructeur aéronautique a annoncé qu'elle retardait la production de son nouveau 777X, dont la première livraison est désormais attendue en 2026.

Southwest Airlines

Elliott Investment Management a informé Southwest Airlines qu'il demandait une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, selon Bloomberg. Le fonds cherche toujours à évincer le patron du transporteur, Bob Jordan, et d'autres dirigeants, les accusant d'être responsables de la sous-performance de la compagnie aérienne.