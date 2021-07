Plus forte croissance depuis 15 ans dans le secteur privé de la zone euro

(AOF) - Portée par de fortes hausses de l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services, la croissance du secteur privé de la zone euro a affiché son rythme le plus marqué depuis quinze ans en juin 2021, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est finalement ressorti à 59,5 contre 59,2 en estimation préliminaire et après 57,1 en mai. De son côté, le PMI dans les services a atteint 58,3 en juin 2021, contre 58 en estimation préliminaire et après 55,2 en mai.

" La reprise économique de la zone euro s'est accélérée en juin, les tensions inflationnistes s'étant toutefois elles aussi accentuées ", a commenté Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.