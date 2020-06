Plus forte chute mensuelle des prix de l'immobilier britanniques depuis 2009

(AOF) - En mai, les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle depuis la crise de 2009. Ils ont en effet reculé de 1,7% par rapport à avril, contre -0,9% le mois précédent, remettant en cause leur hausse du début d'année. Les transactions immobilières ont diminué de 53 % en avril par rapport au même mois de l'année dernière, selon les données de HM Revenue & Customs, et certains économistes estiment qu'une baisse prolongée des prix est à prévoir jusqu'à la fin de l'année.