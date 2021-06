Plus fort rebond des prix alimentaires depuis plus de 10 ans

(AOF) - L'Indice des prix des produits alimentaires de la FAO s'est établi en moyenne à 127,1 points en mai 2021. Cela représente une hausse de 4,8% par rapport au mois d'avril et un bond de 39,7% sur un an. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle de l'indice depuis plus de dix ans, celui-ci n'étant plus qu'à 7,6% de son record historique, alors même que la production mondiale de céréales est en voie d'atteindre un nouveau record, précise l'institution internationale. Cette poussée s'explique par une flambée des prix des huiles végétales (+7,8%), du sucre (+6,8%) et des céréales (+6%).