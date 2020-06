Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de deux tonnes de cocaïne saisies dans le port de Rotterdam Reuters • 07/06/2020 à 15:35









LA HAYE, 7 juin (Reuters) - Plus de deux tonnes de cocaïne d'une valeur marchande estimée à 151 millions d'euros ont été saisies dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, ont annoncé dimanche les autorités néerlandaises. Ces 2.020 kg de drogue ont été découverts dans une cargaison de bananes en provenance d'Equateur et destinée à une entreprise en Hongrie, a précisé le parquet de Rotterdam dans un communiqué. Les douanes néerlandaises ont saisi l'an dernier un total de 38 tonnes de cocaïne dans le port de Rotterdam. (Stephanie van den Berg version française Bertrand Boucey)

