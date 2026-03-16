Plus de 8 000 vols américains retardés ou annulés en raison de fortes tempêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 8 000 vols américains ont été retardés ou annulés lundi en raison d'une série de tempêtes affectant les aéroports de la côte Est et d'autres grands centres.

Le gouvernement américain a déclaré qu'il ordonnait aux employés fédéraux de quitter leurs bureaux avant 14 heures (HAE) lundi en raison des risques de vents violents et d'orages violents. Une importante tempête hivernale a également perturbé les vols dans le Midwest et les États des Grands Lacs. L'administration fédérale de l'aviation a imposé des arrêts au sol aux aéroports Reagan Washington National et Charlotte et a retardé des vols aux aéroports LaGuardia, Houston Bush, Newark et JFK en raison de problèmes météorologiques.